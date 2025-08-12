Președintele Senatului: „Cred că această coaliție va rămâne în această formulă. Cele 4 partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte”

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 14:21
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean FOTO: Facebook/Mircea Abrudean

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, 12 august, că actuala formulă a coaliției de guvernare este "cea mai sănătoasă" pentru România, pentru că are o majoritate serioasă în Parlament.

Abrudean a fost întrebat, la Senat, dacă ar fi cazul, așa cum spun anumite persoane din PSD, ca USR să se retragă din coaliție pentru a funcționa mai bine și mai în liniște.

"Eu cred că această coaliție a pornit în această formulă pentru a avea o majoritate cât mai serioasă în Parlament și cred că va rămâne în această formulă pentru că este cea mai sănătoasă pentru România, cu tensiunile, să spunem, cu inadvertențele de rigoare, pentru că sunt patru partide diferite din foarte multe puncte de vedere, dar care au un obiectiv comun - sunt partide pro-europene și vor să asigure stabilitatea României", a explicat el.

Președintele Senatului și-a exprimat încrederea că toate cele patru partide ale coaliției vor avea înțelepciunea necesară să meargă înainte.

"Eu cred că, dincolo de lozinci, de anunțuri, de tensiuni, care unele sunt mai mult în mediul online decât în realitate, eu cred că toate cele patru partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte.

De asta are nevoie România. Sunt partide pro-europene, au învestit un Guvern cu încredere cu mai puțin de două luni în urmă, nu cred că cineva își dorește în momentul de față să aruncăm în aer țara, care are nevoie de toate aceste măsuri, are nevoie de pachetul II (de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar) cât mai rapid, ca să putem merge înainte. Cred că asta ne dorim cu toții", a susținut Mircea Abrudean.

Senator AUR, despre creșterea inflației: „Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Românii plătesc sume enorme pentru supraviețuire”
Senator AUR, despre creșterea inflației: „Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat. Românii plătesc sume enorme pentru supraviețuire”
Senatorul AUR, Petrișor Peiu reacționează dur marți, 12 august, după anunțul creșterii inflației. Peiu spune că Guvernul Bolojan a ratat definitiv startul reformării statului eșuat....
Se pregătește PSD să iasă la guvernare, după scandalul cu USR cauzat de înmormântarea lui Iliescu? Social-democrații, decizie „în raport cu continuarea colaborării guvernamentale”
Se pregătește PSD să iasă la guvernare, după scandalul cu USR cauzat de înmormântarea lui Iliescu? Social-democrații, decizie „în raport cu continuarea colaborării guvernamentale”
După ce PSD nu a mai participat la ședința coaliției de miercuri, 6 august, pe motiv că USR a cerut ca fostul președinte Ion Iliescu, implicat în dosarul Revoluției din 1989 și al...
