Președintele Senatului: „Cred că această coaliție va rămâne în această formulă. Cele 4 partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marți, 12 august, că actuala formulă a coaliției de guvernare este "cea mai sănătoasă" pentru România, pentru că are o majoritate serioasă în Parlament.

Abrudean a fost întrebat, la Senat, dacă ar fi cazul, așa cum spun anumite persoane din PSD, ca USR să se retragă din coaliție pentru a funcționa mai bine și mai în liniște.

"Eu cred că această coaliție a pornit în această formulă pentru a avea o majoritate cât mai serioasă în Parlament și cred că va rămâne în această formulă pentru că este cea mai sănătoasă pentru România, cu tensiunile, să spunem, cu inadvertențele de rigoare, pentru că sunt patru partide diferite din foarte multe puncte de vedere, dar care au un obiectiv comun - sunt partide pro-europene și vor să asigure stabilitatea României", a explicat el.

Președintele Senatului și-a exprimat încrederea că toate cele patru partide ale coaliției vor avea înțelepciunea necesară să meargă înainte.

"Eu cred că, dincolo de lozinci, de anunțuri, de tensiuni, care unele sunt mai mult în mediul online decât în realitate, eu cred că toate cele patru partide au înțelepciunea necesară să meargă înainte.

De asta are nevoie România. Sunt partide pro-europene, au învestit un Guvern cu încredere cu mai puțin de două luni în urmă, nu cred că cineva își dorește în momentul de față să aruncăm în aer țara, care are nevoie de toate aceste măsuri, are nevoie de pachetul II (de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar) cât mai rapid, ca să putem merge înainte. Cred că asta ne dorim cu toții", a susținut Mircea Abrudean.

Ads