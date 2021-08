Cum a luat Mircea Badea bani de la Dragoș Săvulescu, milionarul român prins în Grecia: "Nu aveam bani să trec strada de foame. Eram șomer"

Mircea Badea și milionarul s-au întalnit la Mall Vitan, într-o periodă grea pentru realizatorul tv.Badea și-a adus aminte cum a plecat acasa cu 700 de dolari de pe urma lui Dragoș Săvulescu, milionarul român dat în urmărire generală și prins în Grecia."Eram şomer şi nu aveam bani. Neavând bani, nu ştiu cum naiba se întâmplă de ajung eu la mall-ul din Vitan şi acolo era bowling. Eu nu aveam bani să trec strada, eram aşa să mai plec de acasă, să am senzaţia că plec pe undeva. Altfel, eram mega vedetă pe vremea respectivă. Nu aveam să trec strada de foame.Acolo, la mall, vine Dragoş Săvulescu cu un super- BMW . Nu mai ştiu să îţi spun de unde ne ştiam. Salut, Mircea!, nu ştiu ce. Mă duc să joc bowling. Vii?. Şi zic: Bă, nu prea joc, dar vin - Ah, eu sunt meseriaş. Şi cu cine crezi că mă duceam eu la mall? Cu prietenul nostru Cristinel. Și încep oamenii să joace. Era praf, dădea numai gherle şi se enerva. Şi eu zic: Ia stai aşa să facem o treabă cu bogatul". El era mega bogat de atunci. Eu vorbesc de când aveam eu 30 de ani şi el 31.La un moment dat, eu îi zic aşa, doar să văd, că nu dărâmă niciuna. Eu l-am văzut că se aprinde, l-am agăţat. Şi el zice: Pe 100 de dolari că le dau pe toate jos?". Şi zic: Bă, nu am 100 de dolari la mine, nu am venit pregătit. Zice: "Ah, nu e nicio problemă, îţi dau eu 100 de dolari, dacă tu ai dreptate". Şi zic: Gata, bagă. Nu a dat niciuna jos. Mamăăă! A înnebunit.Şi zice: Nu, nu. Asta s-a întâmplat. 100 de dolari. Pe bune? Eu mă uitam la Cristinel: Ăsta vorbeşte serios? - Da! - Hai să îi luăm banii. Şi am început: Nu, te văd, nici nu respiri ca lumea, poziţia nu e bună. Frăţioare, am luat vreo 700 de dolari, în seara aia, noi neavând niciun ban. Am plecat cu bani de la mall, noi nemişcându-ne de pe scaun. Eu doar îi spuneam: Eşti praf, uite, îţi tremură mâna - Mie îmi tremură mâna? - Rău!. Eram copii, totuşi, pe vremea aia", a povestit Mircea Badea la Antena 3, conform dcnews Condamnat la 5 ani de închisoare, Dragoș Săvulescu a fost prins pe Insula Mykonos, după ce iubita sa a postat fotografii pe rețelele de socializare.