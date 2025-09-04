Concurent pentru Mircea Badea, la Realitatea TV

Vineri, 15 Februarie 2008, ora 07:17
Postul de stiri Realitatea TV este in negocieri cu realizatorul emisiunii "Revista presei" de la Telesport, Catalin Oprisan, tot pentru un program "one man show", informeaza Evenimentul Zilei de vineri.

Realitatea TV are in plan contraatacul asupra lui Mircea Badea tot cu un program de revista presei "de autor".

Discutiile vin in contextul in care, in lupta dintre posturile de stiri Realitatea TV si Antena 3, intervalul 23.00-24.00 este adjudecat de canalul familiei Voiculescu, cu emisiunea "In gura presei".

Informatiile legate de intentiile Realitatea TV fata de Oprisan au aparut pe blogul lui Catalin Tolontan. Contactat de EVZ, Catalin Oprisan a confirmat ca exista discutii cu Realitatea, insa nu a precizat care este stadiul si nici despre ce fel de emisiune este vorba.

Programul pe care il prezinta in prezent la Telesport seamana cu productia lui Mircea Badea de pe Antena 3. Este un "one man show", o revista a presei sportive, dar si a rubricilor din cotidienele centrale.

Singur in platou, improvizeaza miniscenete apropiate de stilul "Chestiunii zilei". De exemplu, o manea si o costumatie de mecanic de cursa a ilustrat stirea ca "Vali Vijelie ar fi vrut sa fie pilot de Formula 1".

De altfel, punerea in scena difera in functie de evenimentele zilei. Dupa meciul Israel - Romania, a aparut cu o chipa specifica evreilor pe cap. Alteori, a intrat in emisiune echipat ca un jucator al echipei nationale sau vopsit in negru. Personaje ca Emeric Ienei sau Adrian Paunescu sunt imitate frecvent in show-ul de pe Telesport.

"Cartile din carti se fac, iar ziarele din ziare", mottoul emisiunii, s-ar putea bate cu mai cunoscutul "Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul" al lui Mircea Badea.

Spectacolul de pe Telesport, difuzat de cinci ori pe saptamana, o jumatate de ora dupa miezul noptii, nu se bucura insa de succesul posibilului viitor rival de la Antena 3. Emisiunea atrage aproximativ 20.000 de telespectatori, o medie foarte buna in comparatie cu media zilnica a postului (7.000), dar foarte mica in comparatie cu marile posturi.

Deocamdata, nu se stie daca formatul actual va fi preluat si in cazul in care Realitatea TV il va atrage pe Catalin Oprisan in echipa. Din informatiile EVZ, emisiunea ar putea intra la bataie directa cu Mircea Badea.

Catalin Oprisan (32 de ani) a inceput cariera in presa in 1993, la "Salut", "Dimineata" si apoi la "Sport 21". Au urmat zece ani in trustul Intact, la "Jurnalul National" si la "Gazeta sporturilor". In 2003, pentru cateva luni, a fost redactor-sef al "Gazetei", pana la venirea echipei Catalin Tolontan - Ovidiu Ioanitoaia.

Oprisan are la activ aproximativ 300 de meciuri de fotbal comentate pe posturile Antena 1 si TVR. In 2004, a intrat in ISM, o afacere care se ocupa cu vanzarea publicitatii pe stadioane.

