Mircea Badea: Daca as fi Bute, as uita sa vorbesc romaneste

Mircea Badea considera ca daca ar fi Lucian Bute ar uita sa vorbeasca limba romana, referindu-se evident la faptul ca meciul campionului mondial la box nu a fost difuzat in Romania.

In emisiunea 'In gura presei' de duminica seara, de la Antena 3, Mircea Badea a spus ca traim intr-o "imensa baltoaca in care ne balacim noi cu noi si ne suntem suficienti noi insine" si a adaugat faptul ca daca ar fi in locul lui Lucian Bute ar uita sa vorbeasca limba romana.

"Eu daca as fi Lucian Bute, un campion mondial neinvins, bogat, tanar... cred ca as uita sa vorbesc romaneste...

