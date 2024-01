Mircea Badea a primit amenințări cu moartea: "Mi-au spus că îmi vor omorâ fiul"

Mircea Badea a făcut o mărturisire șocantă în emisiunea pe care o moderează de ani buni la Antena 3 CNN, emisiune numită ”În gura presei”.

El a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea și s-a temut pentru siguranța fiului său, Vlad, în vârstă de 9 ani.

„Eu am avut amenințări cu moartea, reale, de pe conturi reale, oameni care îmi spuneau că îl vor omorî pe fiu-miu și îmi dădeau adresa exactă. Știau exact unde stau.

Am fost la poliția din România, le-am arătat și am depus plângere. Peste un an jumătate m-au mai chemat o dată să mă întrebe dacă îmi mențin plângerea și de atunci nu am mai auzit de ei”, a dezvăluit Mircea Badea în emisiunea ”În gura presei”, potrivit DcNews.

Mircea Badea și Carmen Brumă formează un cuplu de peste 25 de ani, chiar dacă nu s-au căsătorit.