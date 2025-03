Mircea Badea e convins: „El are șanse considerabile de a deveni președinte al României"

Mircea Badea urmărește atent candidații pentru alegerile prezidențiale din mai 2025. Deși a hotărât să nu voteze, el s-a încumetat să facă niște estimări.

„În opinia mea, Nicușor Dan are, în acest moment, șanse considerabile de a deveni președinte al României. Nu știu dacă are cele mai mari șanse, dar are șanse considerabile”, a declarat Mircea Badea, la Antena 3 CNN.

Opinia lui Mircea Badea despre interzicerea lui Călin Georgescu, în cursa prezidențială

Apoi, realizatorul TV a citat din declarațiile făcute de Nicușor Dan: „În opinia mea, deciziile în cazul Şoşoacă şi deciziile în cazul Georgescu sunt corecte, justificate corect de Curtea Constituţională, numai că nu cred că este democratic ca CCR să aibă o marjă aşa de largă de apreciere”.

Mircea Badea a concluzionat, apoi: „Putem să comentăm mult, doar că lucrurile sunt rezolvate. Gata. Acestea sunt deciziile. Nu se mai întâmplă nimic de genul „turul doi înapoi”.

George Simion și Nicușor Dan ar fi candidații favoriți să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale din mai 2025. Aceștia ar fi urmați de Victor Ponta și de Crin Antonescu. În cursa prezidențială mai intră Daniel Funeriu, Silviu Predoiu și alții, cu șanse foarte mici de accedere în turul 2.

