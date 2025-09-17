Cine-l apara pe Mircea Badea: E un om minunat!

Mircea Badea a reusit sa atraga foarte multe critici in ultima vreme. Cu toate acestea, exista o persoana care il apara mereu si care spune ca este "un om minunat". Este vorba despre Teo Trandafir.

"Mircea Badea este un om extraordinar de iubitor, un caracter cum rar am vazut. Cand e vorba de loialitate si iubire, el e acolo. N-am 'scapat' de el niciodata. Mircea a ramas langa mine toata viata mea in ultimii 20 de ani. Este un om minunat", a declarat Teo Trandafir pentru Kanal D.

Teo Trandafir si Mircea Badea se cunosc inca de pe vremea cand prezentau impreuna o emisiune matinala.

De-a lungul vremii, cei doi au luat-o pe drumuri diferite si au lucrat la televiziuni concurente. In ciuda acestui lucru, prietenia dintre cei doi nu a avut de suferit.

Si realizatorul de la Antena 3 a declarat in mai multe randuri ca intre el si Teo Trandafir exista o relatie de prietenie foarte stransa.

