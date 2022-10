Noi inregistrari in cazul Mircea Basescu - Bercea Mondialu: "Am intrat intr-un rahat, nu ma spala 200.000 de euro"

Noi inregistrari in cazul Mircea Basescu - Bercea Mondialu, care ar prezenta o discutie intre Marian Capatana si Izaura Anghel, au fost facute publice, duminica seara.

In primul set de inregistrari publicat de Antena 3, Marian Capatana, cel care ar fi intermediat spaga intre fratele presedintelui si Bercea, i-ar spune Izaurei Anghel, fiica lui Bercea Mondialu, ca "inregistrarile nu trebuie publicate" si "trebuie sa terminam cu circul".

Potrivit postului de televiziune citat, inregistrarile au fost facute la scurt timp dupa ce familia lui Bercea Mondialu a fost retinuta pentru santaj. La discutia dinntre Capatana si Izaura Anghel ar fi participat si o a treia persoana, insa nu se dau detalii despre identitatea acestuia.

Marian Capatana: Am intrat intr-un rahat toti... eu... E foarte greu sa ma spal de rahatul asta. Pe mine nu ma mai spala 200.000 de euro. Imi pare rau ca s-a ajuns la chestia asta! E rau si de voi, ca familie, e rau si de mine, intelegi, e rau si de el.

Izaura Anghel: De el de ce e rau?

Marian Capatana: Bai, manca-ti-as, pai cum sa nu fie rau?

Izaura Anghel: I-ai zis de filmari?

Marian Capatana: Da

Izaura Anghel: Si el ce a spus?

Marian Capatana: Bai, mi-a spus ca ar fi mai bine sa nu se dea nicio filmare.

Izaura Anghel: Cine ti-a dat tie 20.000 de euro?

Marian Capatana: Vrei sa iti spun?

Izaura Anghel: Da

Marian Capatana: Nu pot sa-ti spun.

Izaura Anghel: cum nu poti sa spui?

Marian Capatana: Pai de ce sa-ti spun?

Izaura Anghel: E... de la tine banii astia?

Marian Capatana: Nu

Izaura Anghel: Pai si unde sunt?

Marian Capatana: Stii bine...

Izaura Anghel: Spune-mi ce ti-a zis el

Marian Capatana: Sa se termine cu toate prostiile astea. Nu castigam nicinul nimic, nici eu, nici voi, nici el... Rade lumea de noi, ba frate!

Izaura Anghel: Dar el ti-a dat banii sa ni-i aduci aici...

Marian Capatana: Crezi ca aveam eu? Cat crezi ca aveam eu?

Izaura Anghel: Pai de unde? A zis ca nu are bani... el a zis ca nu are banii. Eu stiu si cine i-a adus.

Marian Capatana: Sa stie lumea ce am facut... crezi ca lumea nu stie? Lumea crezi ca-i proasta? Crezi ca toata lumea e proasta?! N-ai vazut ca aia ultima data cand am iesit eu la televizor au inceput toti sa rada, radeau ca prostii in targ. Hai, ba, sa rada lumea si sa terminam! Ba, oamenii astia acum stau de vorba cu mine, cu tine, si peste o ora stau de vorba cu presedintele Poloniei sau cu... Pai tu te pui cu astia, ma, manca-v-as gura voastra? Ce sa le faci, ca n-ai ce sa le faci. Ca vrei sa iti spun ceva? Vrei sa iti spun ceva? Daca eram jegos... El m-a vazut ca eram vai steaua mea atunci cu voi... Ii mai dadeam lui banii? Nu-i mai dadeam...

Izaura Anghel: De ce n-ai cerut bani de la el? Lui Mircea de ce nu i-ai cerut bani?

Marian Capatana: Nu-i cer. Daca-mi da el, de bunavoie, imi da, daca nu, nu.

Izaura Anghel: Tu nu-i ceri?

Marian Capatana: Nu, niciodata

Izaura Anghel: Spune-mi, ce data vrei?

Marian Capatana: Pune, pune cat vrei... sa se termine odata cu prostiile astea

Izaura Anghel: Pai, mai, Mariane...

Marian Capatana: Ma, omule, asculta-ma ce-ti spun: pierdeti! Dintr-un razboi nu castiga nimeni. Castigi... nimeni nu castiga nimic, nici eu, nici voi. Rade lumea de noi!

A treia persoana: Pai, bai, frate... daca incepem un razboi, apoi chiar rade toata lumea de noi! Spune-i sa-i dea drumul si apoi nu mai avem nicio treaba cu el.

Marian Capatana: Trebuie sa gasim o metoda sa terminam tot circul asta!

Izaura Anghel: Pai cum? Spune-mi tu mie ce metoda sa gasesc.

Noi interceptari in dosarul Bercea-Mircea Basescu: Abraham "a promis ca va scoate si bani"

Intr-un alt set de inregistrari prezentat de Antena 3, vocea atribuita lui Capatana spune ca la el nu a ajuns niciun ban.

Izaura Anghel: Bai, Mariane, banii astia nu i-a luat nimeni decat tu

Marian Capatana: Ce?

Izaura Anghel: Banii astia tu i-ai luat. Eu cred ca omul asta nu a luat niciun ban.

Marian Capatana: Bai, ce dracu, ma?

Izaura Anghel: Bai, Mariane, el daca lua banii astia nu ne facea noua treaba asta... Eu am stat si m-am gandit. Daca ajungeau banii astia, 600.000 de euro, la el nu ne facea noua asa ceva.

Marian Capatana: Deci eu ce fac? Te mint eu pe tine?

Izaura Anghel: De ce, Mariane, nu l-ai filmat cand i-ai dat?

Marian Capatana: Ma duc la biserica si jur!

Izaura Anghel: Ce juri?

Marian Capatana: Ce nu am luat niciun leu.

Izaura Anghel: Si cine a luat, el?

Marian Capatana: Dar cine?

A treia persoana: N-ai luat niciun ban tu...

Marian Capatana: Niciun leu!

Izaura Anghel: Toti banii au ajuns la el? Sa vorbesti cu fii-sa, cu cine sa vorbesti?

Marian Capatana: Pai de ce sa vorbesc?

Izaura Anghel: Daca depui filmarile astea care le ai, scapi si tu si barbata-si si frate-su, daca nu le depui ramaneti pe santaj. Avem de la 1 la 5 ani, suntem toti in puscarie...

Marian Capatana: Si eu ce sa mai zic? Iti dai seama ca mi-e greu sa mai zic ceva...

Izaura Anghel: De ce ti-e greu?

Marian Capatana: Pai nu stiu, nu pot sa...

Izaura Anghel: Il fereste frate-su?

Marian Capatana: Ei, il fereste...

Izaura Anghel: Da zi-ne, Mariane, macar sa nu mai spunem...

Marian Capatana: Urata situatie, urata...

Izaura Anghel: Pentru voi? Nea Mircea mie mi-a distrus familia, tu nu vezi ce a mai ramas? Am ramas singuri pe aici... Se gandeste ca noi nu suntem romani. Noi nu suntem romani, mai! Mai bine de nu prefer sa mor si sa accept faptele lui Mircea...

"Ma duc pana la Obama!"

In cel de-al treilea fragment, Izaura Anghel ar spune ca se duce pana la Obama cu inregistrarile.

Izaura Anghel: Stii cand incepe balamucul mare? Cand oi depune filmarile si vad ca DNA-ul nu ia in consideratie si ii da drumul. Atunci incepe dezastrul! Sa moara fata mea de nu ajungem si la Obama! si la Obama! Am dat banii mei din mana si ne-ai bagat la puscarie! Manca-ti-as... Nu-i asa, ma, Mariane? Am dat banii mei din mana si ne-ai bagat la puscarie! Sunt de acord cu tine, nu? Nu imi dai banii, dar nu ne baga la puscarie, maca-ti-as sufletul! Auzi, si cu banii dati, si bagati in puscarie, nu? Asa ti-am zis eu tie? Sa nu dai nicio declaratie? Pai si tu ce crezi? Iti bate joc si de tine, Mariane... N-ai vazut tu... sa fie parte vatamata Mircea Basescu? L-a arestat pe barbata-miu degeaba, de poamana... Uite asa o sa-l aresteze si pe Mircea cand om duce filmarile noi... Ca exista si pentru ei legi.

Marian Capatana: Ce vrei sa spun?

Izaura Anghel: Sa spui 'da, domnule', le-am luat 600.000 de euro si il scapam pe Bercea, nu?

Marian Capatana: Eu sunt la mijloc, nu? Ma dau unde ma dau...

Izaura Anghel: Mariane, sa spui adevarul, ca daca spui adevarul poate iei pedeapsa mai mica, si daca incerci sa minti, cu justitia e rau! Stii cat mai are Bercea de executat? Un an si sase luni, atata mai are de executat! La anul pe timpul asta e afara. Si te-a chemat la el?

Marian Capatana: Si unde sa ma duc? Sa ma duc la Constanta?

Izaura Anghel: Mie nu imi vine sa cred!

Marian Capatana: Mie mi-e frica sa ma duc!

Izaura Anghel: El ne-a chemat pe noi la el...

Marian Capatana: Eu stiu...

"Cei mai tari din tara"

Intr-un alt calup de inregistrari, Izaura Anghel ar vorbi despre "ei", cei mai tari din tara, care pot sa il bage si pe Traian Basescu la puscarie.

Fratele presedintelui, Mircea Basescu, a fost arestat pe data de 20 iunie, fiind suspectat de procurorii DNA ca ar fi urmarit sa intervina in justitie pentru a obtine sentinte favorabile pentru Bercea, de la care ar fi primit in acest scop, prin intermediul lui Marian Capatana, circa 600.000 de euro.

Magistratii Curtii de Apel au decis ca cererea de revocare a masurii arestului preventiv in cazul lui Mircea Basescu va fi judecata la data de 15 iulie.

Marian Capatana a negat acuzatiile in instanta si le-a strigat jurnalistilor ca este "o facatura a lui Dan Voiculescu".

