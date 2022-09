Mircea Basescu, retinut: Transparency International Romania cere "maxima transparenta"

Transparency International Romania cere ca acuzatiile de trafic de influenta care il vizeaza pe fratele presedintelui, Mircea Basescu, "sa fie solutionate in conditii de maxima transparenta".

Organizatie mai solicita ca scandalosul dosar in care este implicat Mircea Basescu "sa isi gaseasca toate raspunsurile cerute de lege si societate tocmai pentru a apara si consolida imaginea justitiei romane si a institutiilor statului", potrivit unui comunicat al ONG-ului.

Reprezentantii Transparency International Romania precizeaza ca, potrivit ultimului Barometru Global al Coruptiei, 62% dintre romani considera ca marile interese sunt foarte importante in afacerile de coruptie, iar 13% dintre acestia declara ca au cunostinte care au dat mita pentru influentarea deciziilor justitiei.

Mircea Basescu, fratele presedintelui Romaniei, retinut pentru 24 de ore

In acest context, organizatia sustine ca este "absolut necesar" ca acest caz "cu impact major asupra sistemului public sa fie solutionat cu privire la toate aspectele sale, si, mai ales, sa fie gasite solutii pentru ca sistemul judiciar sa fie protejat de vulnerabilitati".

"Faptul ca exista determinarea de a se merge cu investigatiile pana la capat, care in acest moment se afla in faza de urmarire penala, precum si faptul ca ancheta este instrumentata pornind de la premisa ca toti cetatenii sunt egali in fata legii, pentru confirmarea sau infirmarea faptelor imputate, fara a se ocoli nici o persoana asupra careia s-au facut acuzatii, reprezinta singura modalitate prin care se poate porni un demers de recredibilizare a justitiei", se mai mentioneaza in documentul citat.

ONG-ul adauga ca transparenta si deplina integritate a acestui proces sunt elementele pe care le solicita de la "o justitie independenta si responsabila in fata legii si a opiniei publice".

Mircea Basescu, adus la tribunal - sedinta in care se judeca arestarea sa, suspendata

Mircea Basescu a fost retinut pentru 24 de ore, joi seara, de procurorii DNA, dupa ce a fost audiat in calitate de suspect in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta de fiul lui Bercea Mondialu. Vineri se judeca, la Tribunalul Bucuresti, solicitarea procurorilor ca fratele presedintelui sa fie arestat preventiv.

