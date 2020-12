"Fratia halatelor albe". Cum a ajuns medicul Beuran sa fie despagubit de spitalul Floreasca, dupa ce o pacienta a ars pe masa de operatie

Femeia a murit la o saptamana de la incident

Aceasta este concluzia unui judecator de la Tribunalul Bucuresti, care a decis, luna trecuta, ca Spitalul Clinic de Urgenta - Floreasca Bucuresti sa-i plateasca chirurgului despagubiri, sase salarii cu sporurile aferente. Este vorba de salariile indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat Mircea Beuran, de la data revocarii 7 ianuarie 2020 si pana la data de 5 iunie 2020. Tribunalul Bucuresti a respins restul cererilor lui Beuran, inclusiv cea de a fi reintegrat in postul si functia de sef al Sectiei clinice de Chirurgie generala III.Practic, instanta a decis ca demiterea medicului nu a fost legala, dar decizia poate fi atacata de spital la Curtea de Apel.Mircea Beuran a fost demis de ministrul Sanatatii din acea perioada, Victor Costache . Totul s-a intamplat dupa ce o cercetare administrativa a aratat ca in cazul pacientei care a luat foc pe masa de operatie a fost vorba despre o eroare umana, iar Mircea Beuran ar fi incalcat 10 din cele 33 de obligatii contractuale pe care le avea.De asemenea, Inspectia Sanitara a sanctionat cu amenzi unitatea spitaliceasca, pentru neregulile gasite, cat si intreaga echipa care a participat la interventia chirurgicala - de la asistent, pana la conducatorul echipei. Totalul amenzilor date este de 30.000 de lei, 20.000 de lei pentru spital si 10.000 de lei care se impart intre membrii echipei medicale.Pacienta avea 66 de ani si suferea de cancer pancreatic. A murit pe 29 decembrie, la o saptamana de la incidentul din sala de operatie. Ea a suferit arsuri pe 40% din corp.Judecarea procesului a durat aproape un an, iar in final judecatorii i-au dat dreptate lui Beuran si au constatat ca deciziile de revocare sunt nemotivate si lovite de nulitate."Din analiza deciziilor nr. 1/6 ianuarie 2020 si nr. 23/7 ianuarie 2020, tribunalul constata ca acestea nu sunt motivate in fapt, simpla aratare a imprejurarii ca revocarea a fost dispusa pentru incalcarea obligatiilor prevazute in sectiunea Obligatiile Sefului de Sectie," explica judecatorii.Potrivit acestora, revocarea din functie a sefului de Sectie in cazul neindeplinirii obligatiilor asumate prin contract, nu constituie o motivare corespunzatoare, "intrucat nu se individualizeaza obligatiile incalcate si respectiv obligatiile asumate si neindeplinite, faptele din care rezulta neindeplinirea obligatiilor, respectiv incalcarea obligatilor, reclamantul () avand dreptul de a cunoaste motivele care justifica masura revocarii din functia de sef de sectie."Conform sursei citate, rolul motivarii unui act este acela de a-l obiectiva, de a-i justifica insasi existenta, de a elimina arbitrariul si eventualul sau caracter discretionar, motivarea nefiind facultativa, optionala, existenta ei nedepinzand de factori subiectivi si nici de elementele particulare ale fiecarui caz concret."In conditiile in care in cele doua acte nu se individualizeaza obligatiile incalcate si respectiv obligatiile asumate si neindeplinite, ci doar sunt enumerate punctele din contractul de administrare care reglementeaza obligatiile generale ale sefului de sectie, astfel cum sunt preluate din modelul cadru aprobat prin Ordinul nr. 320/2007 (), nu se poate sustine ca deciziile au fost motivate", explica instanta.Trebuie spus ca in timpul procesului, Spitalul Floreasca a indicat, in intampinari, care sunt motivele imputate, dar instanta nu le-a luat in considerare, "acestea fiind in fapt motive noi nementionate in decizii, ce ar fi putut sta la baza revocarii.""Or, este inadmisibil a se permite completarea motivelor ce au stat la baza unui act contestat in instanta, dupa supunerea acestuia controlului de legalitate al instantei, concluzie desprinsa din prevederile art.77 din Codul Muncii potrivit caruia angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt si de drept decat cele mentionate in deciziile contestate", motiveaza Tribunalul Bucuresti.Conform contractului semnat de Mircea Beuran cu Spitalul Floreasca, de administrare a Sectiei clinice de Chirurgie generala III, semnat in mai 2018, aceasta putea fi revocat in doua cazuri:de performanta ai managementului sectiei/laboratorului sau serviciului medical, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia;asumate prin prezentul contract."Cum in cele doua decizii nu se individualizeaza obligatiile incalcate si respectiv obligatiile asumate si neindeplinite, faptele din care rezulta neindeplinirea obligatiilor, respectiv incalcarea obligatilor, iar motivarea ar trebuie sa fie cuprinsa in continutul actului pentru ai justifica existenta si a elimina arbitrariul si nu in alte acte la care se face doar referire, instanta apreciaza ca deciziile fiind nemotivate sunt lovite de nulitate", concluzioneaza magistratii.Judecatorii au explicat ca l-au despagubit pe Beuran doar cu sase salarii, perioada ianuarie-iunie 2020, deoarece in luna iunie chirurgul a implinit varsta de pensionare 67 de ani, iar incetarea contractului de administrare la implinirea varstei de pensionare a fost o clauza acceptata de acesta.Potrivit concluziilor Spitalului Floreasca, sefii unitatii medicale nu au fost de acord cu continuarea activitatii lui Beuran pana la varsta de 70 de ani. Asa ca Tribunalul a respins cererea medicului de reintegrare in postul si functia detinute anterior revocarii.