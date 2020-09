Celebrul chirurg Mircea Beuran este internat la "Matei Bals" dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Care este starea medicului

Cine este Mircea Beuran, celebrul chirurg aflat in covalescenta la Matei Bals

Profesorul a declarat pentru Ziare.com ca se simte bine. "Sunt ok! Ii multumesc Lui Bunul Dumnezeu si intreg personalului medical pentru efortul imens facut pentru fiecare bolnav. Multumesc familiei si tuturor prietenilor - sustinatori! Va doresc multa sanatate!", a transmis medicul Mircea Beuran.Mircea Beuran a mai transmis ca doreste ca lucrurile sa ramana discrete.De numele chirurgului Mircea Beuran se leaga cateva scandaluri. La inceputul lunii ianuarie 2020, medicul Beuran a fost demis din functia de sef al Sectiei de Chirurgie clinica III de la Spitalul Floreasca dupa ce s-a aflat ca o p acienta operata de echipa condusa de el, a luat foc pe masa de operatie . Femeia a murit pe 29 decembrie 2019 si a fost operata deoarece suferea de cancer pancreatic.In plus, Spitalul Floreasca si membrii echipei operatorii au fost sanctionati pentru neregulile gasite la unitatea spitaliceasca, cuantumul amenzilor fiind de 30.000 de lei.Medicul a precizat insa ca el nu se afla in sala de operatie atunci cand a izbucnit incendiul, fiind chemat sa ajute echipa medicala.Pe 29 aprilie 2020, Mircea Beuran a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunii de luare de mita Procurorii sustin ca, pe 18 decembrie 2018, Mircea Beuran, care indeplinea la data faptei functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv sef al disciplinei Chirurgie Generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" ar fi primit de la un alt medic (martor in dosar) bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro, in schimbul numirii intr-un post de asistent universitar la UMF "Carol Davila".Recent, Mircea Beuran a participat la lansarea unui volum de texte conspirationiste si propagandistice intitulat "COVID. Colivia noastra", in prezenta unor academicieni, scriitori si doctori.