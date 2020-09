Chirurgul Mircea Beuran, infectat cu coronavirus. Medicul este internat la Matei Bals

Surse din cadrul unitatii medicale au confirmat pentru Ziare.com faptul ca medicul Mircea Beuran a fost internat, dupa ce a fost diagnosticat cu infectie cu Sars-Cov-2. Starea sa de sanatate nu este grava, acesta neavand nevoie de intubare.Chirurgul Mircea Beuran a participat recent la lansarea unui volum de texte conspirationiste si propagandistice intitulat "COVID. Colivia noastra", carte la care a contribuit cu texte alaturi de alte cateva zeci de personalitati - academicieni, scriitori si doctori.La sfarsitul lunii aprilie, Mircea Beuran a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita . Procurorii sustineau ca, pe 18 decembrie 2018, Mircea Beuran ar fi primit de la un alt medic (martor in dosar) bani si bunuri in valoare de peste 10.000 de euro, in schimbul numirii intr-un post de asistent universitar la UMF "Carol Davila".Mircea Beuran are 67 de ani.Citeste si: