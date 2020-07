Judecatorii constata ca probele au fost corect administrate in dosarul medicului Beuran: Dispune inceperea judecatii cauzei

"In baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen., constata competenta, legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr.82/P/2020 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, privind pe inculpatul Beuran Mircea, a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala.," este minuta instantei.Medicul Mircea Beuran a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, fiind acuzat ca a primit 10.000 de euro de la un medic pentru a asigura ocuparea, de catre acesta, a unui post de asistent universitar in specialitatea Chirurgie generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti.