Mircea Bravo, despre cum și-a făcut praf bolidul de lux: "Bărbăția înseamnă să te oprești, nu să mergi mai departe"

Actorul clujean Mircea Bravo a povestit recent într-un interviu acordat polițistului Tavi Perțea despre accidentul grav pe care l-a suferit în luna noiembrie a anului trecut, în apropierea localității Beiuș, județul Bihor. Bravo a recunoscut că oboseala extremă a fost cauza principală a incidentului, dezvăluind că a adormit la volan după 24 de ore fără somn.

„Accidentul a fost undeva în noiembrie anul trecut. Eram cu mașina mea, un Audi Q5, în județul Bihor și, asta la nivel de presupunere, cred că am adormit la volan. Adevărul este că cu o seară înainte m-am pus în pat, am tot stat, nu am dormit absolut deloc, nu dormisem de 24 de ore,” a explicat actorul. El a adăugat că, în timpul accidentului, „am avut câteva secunde de panică, nu știam ce se întâmplă și mă uitam în parbriz,” iar mașina sa a suferit daună totală, dar nu au existat victime, arată Stiri de Cluj.ro

Mircea Bravo a menționat că a renunțat la asigurarea CASCO cu doar o lună înainte de accident, afirmând: „Eu, chiar cu o lună înainte, am oprit CASCO, că am zis: ce dracu’ CASCO, că cu un an înainte am avut CASCO și mi-am lăsat-o trei luni la reparație.”

În încheiere, actorul a transmis un mesaj important pentru toți șoferii care se confruntă cu oboseala la volan: „În primul rând, iau mai în serios drumurile mai lungi. Deja, peste două ore îl consider un drum lung, la care cât de cât trebuie să fiu pregătit.” El a subliniat că, în momentul în care simte că își pierde atenția, „bărbăția nu înseamnă să te duci mai departe, bărbăția înseamnă să te oprești pe loc și apoi să evaluezi: bem o cafea, îmi dau niște palme, beau niște apă rece, facem schimbare de șofer.”

