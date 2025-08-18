De la tragedie la glorie! Povestea campionului fără picioare, care a avut doar 1% șanse de supraviețuire

Mircea Câmpeanu a avut doar 1% șanse de supraviețuire după accidentul de mașină în care și-a pierdut ambele picioare. Medicii i-au pregătit familia pentru ce era mai rău, dar el a sfidat toate pronosticurile. Astăzi este campion la schi și paracanoe și consilier local. Pe tot corpul poartă tatuată povestea vieții sale – o mărturie permanentă a luptei și victoriei sale împotriva imposibilului.

„Mircea merge mai departe!” Acesta este motto-ul după care se ghidează Mircea Câmpeanu, proaspăt campion național la paracanoe, la prima ediție a competiției.

„Sunt foarte fericit, sunt plin de adrenalină și aș mai concura încă la două curse acum, simt cum fierb în interior, e o stare de bine și îmi place sunt dependent de adrenalină și asta mă ajută” - Mircea Câmpeanu, campion național la paracanoe.

Tânărul are o poveste impresionantă. În 2009, în urma unui accident de mașină, a rămas fără picioare.

„Am avut o defecțiune la o roată și am intrat într-un cap de pod și mi-au amputat ambele picioare, unul pe loc, unul la spital. Am pierdut foarte mult sânge, am stat în comă” - Mircea Câmpeanu, campion național la paracanoe.

Doctorii i-au dat 1% șanse de viață. „Au zis că dacă scap, rămân cu sechele la cap, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mai am ceva de făcut pe pământul acesta și a construit tot exact așa cum trebuia să fie. M-am născut a doua oară și mă consider cel mai norocos om din lume” - Mircea Câmpeanu, campion național la paracanoe.

Sportivul din lotul național de paracanoe, consilier la Primăria Sectorului 1, și-a spus povestea și prin tatuaje.

„A durat foarte mult să îmi construiesc acest tatuaj, cam un an și jumătate. E istoria vieții mele și lucrurile importante care m-au marcat pe mine. Avem un accident, avem un creier, avem pământul, o mână care ține pământul, aici avem un viking și pe spate 3 stări care semnifică un spirit, avem ceva fizic și ceva metafizic” - Mircea Câmpeanu, campion național la paracanoe.

De când e în scaunul rulant, Mircea a practicat multe sporturi. „Am început cu baschet, tenis, tenis de masă, biliard, am fost campion național și la biliard, schi” - Mircea Câmpeanu, campion național la paracanoe.

Și înainte de accidentul care i-a schimbat viața, lui Mircea îi plăcea adrenalina. „Am zburat cu parapanta, mergeam la raliuri, viteză în coastă. Înainte să am accidentul am vrut să îmi prepar o mașină să particip la raliuri, dar am avut accidentul și m-am defocusat de acolo și m-am focusat pe altceva” - Mircea Câmpeanu, campion național la paracanoe.

Prima ediție a Campionatului Național de Paracanoe a avut loc la Bascov, iar la ea au participat 8 sportivi, care fac parte din lotul național: Mircea Câmpeanu, Gabriela Bantaș, Dumitru Șandru, Alexandru Cebotari și Daniela Tălmaciu, toți de la Clubul ACSN Titanii, Adrian Mocanu, Constantin Bracon de la Clubul ACS Voința Arad și Angela Kohan de la Clubul ACS Caiac Smile.

Sportivii din lotul național de paracanoe sunt pregătiți de un fost mare caiac canoist, Marian Baban, participant la două ediții de Jocuri Olimpice, Sydney 2000 și Atena 2004.

„Îmi doresc cu acești sportivi o a treia participare, de data aceasta, la Jocurile Paralimice. Lotul național de paracanoe l-am înființat în această primăvară, dar pe sportivi noi îi pregătim de un an. Sportivii pe care îi antrenăm sunt niște oameni speciali, dar foarte normali din punctul meu de vedere. Sunt ca orice sportiv, vin la antrenamente, ascultă sfaturile tehnice și le îndeplinesc întocmai. Și fac eforturi deosebite ca să ajungă, pentru că ei vin din diferite colțuri ale Bucureștiului și știm foarte bine că nu este cel mai bine adaptat oraș pentru ei. Sunt tot felul de situații, dar ei trec peste și reușesc să vină la antrenament” - Marian Baban, antrenor principal lot național de paracanoe.

Ads