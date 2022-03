"De ce iubim femeile" se lanseaza in Polonia de Ziua Indragostitilor

Traducerea in limba poloneza a cartii lui Mircea Cartarescu "De ce iubim femeile" se va lansa in Polonia, de Ziua Indragostitilor, informeaza un comunicat al Institutului Cultural Roman.

Traducerea in limba poloneza a cartii lui Cartarescu este semnata de Joanna Kornas-Warwas, care a tradus si romanul "Travesti" al scriitorului, care a aparut anul trecut in Polonia.

Volumul lui Cartarescu a aparut in librarii pe 8 februarie si va beneficia de o campanie de promovare in presa culturala poloneza. Fragmente din carte vor aparea in suplimentul cultural al celui mai important cotidian polonez, "Gazeta Wyborcza", "Co jest grane?", dar si in "Polska The Times".

