Scriitorii Mircea Cartarescu si Ioana Nicolaie s-au casatorit religios in aceasta vara

Anuntul a fost facut de Ioana Nicolaie pe pagina de Facebook "Azi am vrut sa pun o poza cu noi trei, nu avem prea multe, asta e una dintre cele recente. Eram la Sangeorz, in vara, eu si Mircea ne casatoream religios dupa douazeci si doi de ani de viata impreuna", a scris pe Facebook scriitoarea Ioana Nicolaie.Cei doi scriitori au impreuna un fiu, Gabriel.Mircea Cartarescu, care a lansat anul acesta "Nu striga niciodata ajutor", primul volum de poeme dupa 30 de ani, la editura Humanitas , s-a nascut pe 1 iunie 1956, in Bucuresti.A absolvit Facultatea de Limba si Literatura Romana a Universitatii din Bucuresti in 1980. In prezent, este profesor dr. in cadrul Facultatii de Litere a Universitatii din Bucuresti. Este poet, prozator, eseist, critic literar si publicist. A publicat numeroase volume, incepand cu 1980, care i-au fost traduse in peste 20 de limbi.Cartile lui au fost premiate de Academia Romana, Uniunea Scriitorilor din Romania si din Republica Moldova, Ministerul Culturii, ASPRO, Asociatia Scriitorilor din Bucuresti, Asociatia Editorilor din Romania.Romanul "Nostalgia" a primit in 2005 Premiul literar "Giuseppe Acerbi", Castel Goffredo, Italia. Autorul a primit, intre altele, Premiul International pentru Literatura de la Vilenica (2011), Premiul International pentru Literatura "Haus der Kulturen der Welt", Berlin (2012), Premiul international pentru literatura , Berlin (2012), Premiul Spycher - Literaturpreis Leuk, Elvetia (2013), Marele Premiu al Festivalului International de Poezie de la Novi Sad (2013), Premiul Tormenta en un vaso, Spania (2014), Premiul Euskadi de Plata, San Sebastian (2014), Premiul cartii pentru intelegere europeana al orasului Leipzig (2015); Premiul de stat al Austriei pentru literatura europeana, 2015, Premiul Leteo, Spania (2017) si Premio Formentor de las Letras (2018).Ioana Nicolaie s-a nascut in Sangeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud. A publicat mai multe volume de versuri ("Poza retusata", "Nordul", "Credinta", "Cenotaf", "Autoimun" - desemnat de catre Uniunea Scriitorilor "Cartea Anului" 2013), antologia "Lomografii", patru romane ("Cerul din burta", "O pasare pe sarma", "Pelinul negru", "Cartea Reghinei") si literatura pentru copii ("Aventurile lui Arik", "Arik si mercenarii" si "Ferbonia"). A fost nominalizata la premii nationale si internationale, cel mai important fiind Eastern European Literature Award. Volumul "Nordul" a aparut in germana in 2008, "Cerul din burta" a fost publicat in 2013 in suedeza si in 2014 in bulgara, iar "O pasare pe sarma" se traduce in sarba. "Autoimun" a aparut in bulgara in 2016.Potrivit editurii Humanitas, a fost inclusa in cincisprezece volume colective romanesti ("Ferestre '98", "40238 Tescani", "Cartea cu bunici", "Intelectuali la cratita", "Cartea simturilor", "Bucurestiul meu", "Scriitori la politie" etc.) si in numeroase reviste si antologii straine (Poesie 2003: Roumanie, territoire d'Orphee, New European Poets, An Anthology of Contemporary Romanian Poetry etc.). Invitata pentru lecturi si conferinte la numeroase festivaluri nationale si internationale de literatura. Selectii din versurile autoarei au aparut in Franta, Anglia, Germania, Austria, Canada, Suedia, Polonia, SUA si Bulgaria. Este membra a Uniunii Scriitorilor din Romania si a PEN Romania.