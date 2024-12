Mircea Diaconu, dărâmat de politica președintelui României: „Mandatele lui Klaus Iohannis, jalnice. A practicat indiferența”

Într-un interviu acordat Ziare.com în iulie 2024, Mircea Diaconu a vorbit atât despre coalițiile actuale de la guvernare, cât și despre mandatele de președinte al lui Klaus Iohannis, pe care le-a calificat drept ”jalnice”.

Mircea Diaconu, despre președintele Iohannis

„Jalnice. Puțin spus jalnice… La primul mandat, lumea a crezut că e un „neamț”, în sensul folcloric, al seriozității, al meticulozității. Apropo de „România lucrului bine făcut”. Dar fix asta nu a fost, de nicio culoare.

Iar la al doilea mandat a fost chiar liniștit și calm, ne-a arătat că-l doare în toate părțile, numai în suflet nu. Își vede de treburile lui, e un fel de egoism. Cel puțin în ultimii cinci ani, domnul Iohannis a practicat indiferența”, a spus Mircea Diaconu, care era de părere că Iohannis a început să ia legătura cu poporul după o absență de aproape 10 ani pentru a-și găsi un loc fie la guvernare, fie în Parlamentul european.

„Văd că nu prea îi iese. S-a activat în ultimul an, ceea ce e mare lucru, dar tocmai din pricina asta, pentru „a se urca pe un cal”, susținea actorul despre șeful statului.

Mircea Diaconu a rămas cu un gust amar după alegerile din 2019, când a candidat pentru funcția de președinte. Actorul susținea că a fost mânat să participe la aceste alegeri după ce PSD-ul a pus-o pe Viorica Dăncilă unic candidat la prezidențiale pentru a-i lăsat sigur locul lui Iohannis pentru încă un mandat de președinte.

„M-am enervat în 2019, când au fost ultimele alegeri prezidențiale. Într-o seară, pur și simplu m-am enervat pentru că am văzut că nimeni - partidele politice și nu numai - nu înțelege ce scrie în Constituție. Constituția cere, propune un președinte neutru, al cărui principală sarcină este medierea între segmentele societății, între politic și societate. Constituția cere o neutralitate a instituției prezidențiale. Fix asta nu avem.

În 2019, PSD apărea și spunea că a desemnat-o pe doamna Viorica Dăncilă să candideze și că ținta lor este ca aceasta să ajungă în turul 2. Era o cale liberă deschisă pentru ca domnul Klaus Iohannis să ajungă președinte. Atunci, pur și simplu m-am enervat seara, ca prostul, așa am făcut toată viața. A doua zi m-am dus la Ateneu, am făcut o conferință de presă pe treptele de la Ateneu. Am zis, de nebun, că vreau să candidez independent, pentru că așa cere Constituția. Am încercat să pledez public pentru ca partidele să susțină din cadrul întregii societăți persoane sau personalități care nu trebuie neapărat să le aparțină lor”, declara Mircea Diaconu în interviul pentru Ziare.com.

Mircea Diaconu nu credea în extremismul din România, surprizele au venit mai târziu

Mircea Diaconu, la momentul interviului, era de părere că „românismul înseamnă, până la urmă, nu o formă de naționalism absurd sau exagerat, extremism - nici nu cred că avem în România așa ceva, poate doar un singur caz, care nu cred că e doctrinar, ci de altă natură, de prost gust, pur și simplu, dar prefer să nu-l mai comentez. Nu avem acest fenomen, extremist, așa cum este în alte țări. Naționalismul înseamnă că e nevoie de cineva care să înțeleagă nevoile acestei națiuni, temperamentul ei. După părerea mea, o națiune funcționează ca un întreg, ca o ființă. Națiunea are propria identitate, care o deosebește de altă identitate, care are alte obișnuințe, memorie colectivă diferită față de noi.”

Surpriza pentru întreaga Românie a venit după rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, când Călin Georgescu a devenit cel mai cunoscut necunoscut candidat pentru șefia statului.

Ulterior, în țară au avut loc mai multe gesturi extremiste, autoritățile acționând în mai multe județe pentru percheziții la domiciliul celor care amenințau cu arme după ce a fost anulat primul tur de către CCR. Magistrații au anunțat că s-a luat decizia pentru reluarea primului tur după ce a existat „o inegalitate vădită între candidatul care a manipulat tehnologiile digitale și ceilalți candidați participanți în procesul electiv”, cu referire la Călin Georgescu.

