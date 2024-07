Mircea Diaconu, gata de revenirea în politică: „Asta trebuie să facă președintele României!”. Ce a discutat cu PSD și AUR INTERVIU

Mircea Diaconu este cunoscut publicului larg pentru activitatea artistică, în calitate de actor de film și teatru, dar și pentru cea din sfera politică. De-a lungul timpului a candidat pentru diverse funcții, ca independent, dar a și făcut parte din cercurile de dialog ale mai multor partide, precum AUR, PSD și PNL.

Actorul care a interpretat rolul principal într-unul dintre cele mai bune filme românești din istorie, „Filantropica” (2002), a fost senator PNL în legislatura 2008-2012. În mai-iunie 2012 a îndeplinit funcția de ministru al Culturii, iar în perioada 2014-2019 a fost europarlamentar, după ce candidase ca independent. După activitatea de la Bruxelles, Diaconu a candidat și pentru funcția de președinte al României, tot ca independent, sub sloganul „UN OM. Cu bună credință”. A obținut aproape 9%, după Klaus Iohannis - 38%, Viorica Dăncilă - 22% și Dan Barna - 15%.

În ultimul deceniu, Mircea Diaconu s-a poziționat drept un reprezentant al societății civile, apropiat de zona suveranistă. Astfel, AUR ar fi încercat să-l coopteze în proiect.

În cadrul unui interviu exclusiv acordat pentru Ziare.com , Mircea Diaconu a realizat o radiografie a scenei politice autohtone și a societății, a vorbit despre relația cu partidele relevante din România, cât și despre planurile sale în zona politico-administrativă.

Celebrul actor a purtat discuții tete-a-tete cu George Simion, dar și cu Marcel Ciolacu, în ultimii ani.

Mircea Diaconu: „Mandatele lui Klaus Iohannis, jalnice”

Ziare.com (Andi Miron): Momentan, sunteți pe margine, observator. Având în vedere numele confirmate și vehiculate pentru alegerile prezidențiale din 2024, cum le evaluați?

Mircea Diaconu: Nu sunt mulțumit de numele care sunt puse pe masă, deocamdată. Eu sper să se mai pună ceva pe masă, pentru că, din păcate, din întreaga națiune, când discutăm despre președinte, alegem ce ni se pune pe masă. Partidele ne pun pe masă ce cred ele de cuviință.

Aici e pledoaria mea: dragi partide, dragi lideri, poate vă uitați și-n jurul vostru, al partidului vostru. Sunt oameni în care poți avea încredere pe termen lung.

Independent nu înseamnă unul venit din vârful muntelui, care nu a mai vorbit cu nimeni în viața lui, izolat. Independentul este un om din societate, cu statut de neutralitate, dar care să fie susținut de unul-două-cinci partide.

Ziare.com: Mandatele lui Klaus Iohannis cum le evaluați?

M.D.: Jalnice. Puțin spus jalnice… La primul mandat, lumea a crezut că e un „neamț”, în sensul folcloric, al seriozității, al meticulozității. Apropo de „România lucrului bine făcut”. Dar fix asta nu a fost, de nicio culoare. Iar la al doilea mandat a fost chiar liniștit și calm, ne-a arătat că-l doare în toate părțile, numai în suflet nu. Își vede de treburile lui, e un fel de egoism. Cel puțin în ultimii cinci ani, domnul Iohannis a practicat indiferența.

Ziare.com: Ați văzut, își caută serviciu în afara țării.

M.D.: Da, dar văd că nu prea îi iese. S-a activat în ultimul an, ceea ce e mare lucru, dar tocmai din pricina asta, pentru „a se urca pe un cal”.

Ziare.com: Am asistat la o politizare dusă la extrem pe durata mandatelor lui Klaus Iohannis?

M.D.: Da, pe perioada „Guvernul Meu”. Cum să spui așa ceva? Poate pe vremea „Regelui Soare”.

Povestea candidaturii lui Mircea Diaconu pentru Palatul Cotroceni: „M-am enervat, ca prostul!”

Ziare.com: Aveți în plan să mai candidați pentru funcția de președinte al României?

M.D.: Nu, nici nu am cum și nici nu e nevoie - și vă spun și de ce. M-am enervat în 2019, când au fost ultimele alegeri prezidențiale. Într-o seară, pur și simplu m-am enervat pentru că am văzut că nimeni - partidele politice și nu numai - nu înțelege ce scrie în Constituție. Constituția cere, propune un președinte neutru, al cărui principală sarcină este medierea între segmentele societății, între politic și societate. Constituția cere o neutralitate a instituției prezidențiale. Fix asta nu avem. În 2019, PSD apărea și spunea că a desemnat-o pe doamna Viorica Dăncilă să candideze și că ținta lor este ca aceasta să ajungă în turul 2. Era o cale liberă deschisă pentru ca domnul Klaus Iohannis să ajungă președinte. Atunci, pur și simplu m-am enervat seara, ca prostul, așa am făcut toată viața. A doua zi m-am dus la Ateneu, am făcut o conferință de presă pe treptele de la Ateneu. Am zis, de nebun, că vreau să candidez independent, pentru că așa cere Constituția. Am încercat să pledez public pentru ca partidele să susțină din cadrul întregii societăți persoane sau personalități care nu trebuie neapărat să le aparțină lor.

În momentul în care candidatul este șeful de partid, să spunem, țara se împarte în două: ai mei și ceilalți. Astfel, începe un război nesfârșit, cum se întâmplă de 20 de ani. E un război între noi, de care nu avem nevoie.

Era și e nevoie de un factor de echilibru. Am candidat atunci pentru a pleda pe acest gen de subiect, despre care nu vorbea nimeni. Acum sunt puțin mai liniștit, pentru că s-a mai discutat pe ici-colo, s-a mai agățat un pic, dar mult mai puțin decât mi-am dorit sau așteptat, ca președintele să fie o persoană neutră. Da, președintele poate fi susținut de unul-două partide, dar nu trebuie neapărat să fie șeful lor de partid. Acum se mai vorbește despre acest tip de personalitate. Poate domnul Geoană, poate nu e cel mai potrivit, nefiind un „neutru pur”, cum zic unii sau alții, pentru că știm istoria lui.

Pe de altă parte, în 2020, deci la un an după alegerile prezidențiale, m-a invitat domnul președinte al PSD-ului, domnul Ciolacu, la o discuție. Eu merg să discut cu oricine, repet. Sunt deschis la o discuție cu oricine. I-am explicat aceste lucruri (despre neutralitatea președintelui). Nu mi s-a părut deloc că mă contrazice sau că are altă părere, neapărat. Cred că au rămas niște lucruri spuse de mine, atunci, în mintea dânsului și poate că șovăirile de pe traseu, pe care le vedem acum, s-ar putea să fie rodul unei înțelepciuni pe care sper din tot sufletul să o aibă măcar unul dintre marile partide, să invite din întreaga societate oameni de calitate, de anvergură, care dau dovadă de seriozitate și de românism.

Mircea Diaconu: „În politica din România nu cred că avem extremism, poate doar un caz de prost gust”

Ziare.com: Cum definiți românismul?

M.D.: Românismul înseamnă, până la urmă, nu o formă de naționalism absurd sau exagerat, extremism - nici nu cred că avem în România așa ceva, poate doar un singur caz, care nu cred că e doctrinar, ci de altă natură, de prost gust, pur și simplu, dar prefer să nu-l mai comentez. Nu avem acest fenomen, extremist, așa cum este în alte țări. Naționalismul înseamnă că e nevoie de cineva care să înțeleagă nevoile acestei națiuni, temperamentul ei. După părerea mea, o națiune funcționează ca un întreg, ca o ființă. Națiunea are propria identitate, care o deosebește de altă identitate, care are alte obișnuințe, memorie colectivă diferită față de noi.

Discutând constituțional, agenda președintelui este pe zona de externe mai mult, dar cel mai important lucru este relația între instituțiile statului. Acolo trebuie să apară președintele, echilibrarea lumii politice, sociale. Din punctul meu de vedere, agenda președintelui nu trebuie să fie politică, decât în anumite situații, ce rezultă din Constituție - relația cu Parlamentul, executivul ș.a.m.d. Dar agenda lui trebuie să fie infinit mai mare și alta. De exemplu, mentalitățile publice. Nu le pasă (liderilor politici din funcții cheie). Nu poți da legi contra prostului gust, arhitectural de exemplu, pentru ceea ce se întâmplă în Maramureș. Maramureșul istoric dispare, din moment ce acele case ascuțite din lemn rămân undeva prin fundul curții, dacă rămân. În față se construiește o trăsnaie, pentru că băieții se duc în afară, vin cu bani și construiesc ‘plăcintă’ mare, vopsită, ce nu are nicio legătură cu memoria colectivă, cu bunul gust, cu nimic. Cine să le spună oamenilor care construiesc clădiri de prost gust, de la nivelul cel mai înalt, astfel de lucruri? Aceste lucruri sunt cu totul altele față de nebunia politică a lui Băsescu și neglijența - ca să fiu elegant, a lui Iohannis.

Mircea Diaconu nu-și face propriul partid, însă e deschis la colaborări cu alte formațiuni: „Dacă e nevoie de mine, voi munci ca un rob, dar nu trag pe nimeni de mânecă”

Ziare.com: Nu v-ați gândit să vă faceți propriul partid?

M.D.: Nu de partide este nevoie. E nevoie ca partidele existente să se lumineze la cap, să înțeleagă despre ce este vorba. Nu trebuie altele, neapărat. Există partide de stânga și de dreapta, dar se amestecă doctrinele la noi. Unii spun că sunt de dreapta, dar sunt de stânga. E o modă, „e de bon ton să fii de dreapta”.

Eu, Diaconu, sunt un pensionar de 74 de ani, nu trag pe nimeni de mânecă. Și nu o iau de la zero. Dacă aveam 50 de ani, nu știu ce făceam. Însă, dacă are cineva nevoie de mine, o instituție, un partid, să mă sune și voi munci ca un rob. Pot da sfaturi, îmi spun părerea, ajut cu ce pot. Dar la aproape 75 de ani nu te apuci să construiești un partid, să o iei de la capăt.

Ziare.com: Ați mai accepta să fiți ministru, dacă v-ar susține PSD sau PNL?

M.D.: Oricine ar avea nevoie de mine, de competența, de experiența mea, telefonul meu e public. Niciodată nu am stat într-un turn de fildeș, pentru că sunt independent. Dimpotrivă, vreau să vorbesc cu toată lumea. Cred că asta trebuie să facă un președinte.

Ziare.com: Unii susțin „gata, m-am convins cu politica, nu-mi mai trebuie!”.

M.D.: E o prostie, o sinucidere, când gândești astfel. Nu trebuie să te întorci niciodată cu spatele. Ca cetățean, totul te privește, pentru că politică este și atunci când dai „bună ziua!”. Peste tot e politică. Totul, pleacă de la politică, bune și rele.

Mircea Diaconu și relația cu AUR: „I-am dat niște sfaturi lui George Simion, dar nu a ținut deloc cont de ele”

Ziare.com: V-ați făcut apariția la mai multe evenimente ale celor de la AUR. Care este relația dumneavoastră cu această formațiune?

M. D.: Am avut discuții și am cu toată lumea, inclusiv cu domnul Simion. Am bătut niște cafele cu el, i-am dat niște sfaturi, dar nu a ținut deloc cont de ele. Nu am nicio afiliere, din 2014 sunt de capul meu.

AUR e un partid naționalist, fără nicio discuție. Însă, problema este la subiectele puse pe masă. Când m-au sunat, le-am spus mereu că cele ce contează sunt subiectele mari, ce reprezintă zona ta doctrinară sau nevoile reale ale României, ale națiunii, nu mărunțișuri… Nu atacuri la persoană, nu nimicuri!

Ziare.com: De asta credeți că AUR a picat de la 30% la 15%?

M.D.: Cred că și de asta, pentru că au crescut pe baza unui nivel de temperament destul de vulcanic al liderului lor și pentru că acel temperament nu s-a transformat în sobrietate, seriozitate, pe taseul unui an-doi-trei, a început să o ia în jos.

Le-am dat sfaturi, îmi doresc să existe o doctrină naționalistă, echilibrată și europeană în România. Zona asta are un risc în ea. Marile partide ignoră zona naționalistă, o ignoră, o disprețuiesc. Asta fac și partidele mari din restul Europei. Eu am mai spus asta și când eram la Parlamentul European: „Neglijați ceva ce se numește naționalism, care e o formă de iubire a unor oameni care s-au născut într-un loc, de care sunt legați cu diverse amintiri - cântece, povești ș.a.m.d. Mergeți în această zonă cu oferte civilizate, europene - pentru că suntem europeni, asta suntem și trebuie să fim, e foarte clar. Totodată, nu trebuie să uităm cine suntem”. Trebuie să ne comportăm exact ca națiunea română, cu tradiția sa, cu obișnuințele sale, cu talentele sale, diferite ale diferitelor națiuni din Europa, o Europă a națiunilor, nu Statele Unite ale Europei (SUE / proiect de federalizare), care e o prostie. În America e altceva. Acolo e o națiune, americană. Acele state nu sunt națiuni, sunt state, atât. Europa națiunilor a apărut prin eforturile lui Napoleon al III-lea, când dușmanii lui principali erau marile imperii multinaționale - Austria, Germania, Rusia. Și atunci, el ca replică, a lansat un concept care finalmente, a dus și la apariția României, ca stat. Acesta e conceptul corect pentru Europa, după părerea mea.

