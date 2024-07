De ce Mircea Diaconu a refuzat să devină membru AUR. Ce reproșuri îi face lui George Simion: „Nu a ținut cont deloc cont de sfaturile mele"

Mircea Diaconu s-a aflat la un moment dat în cercul de discuții al AUR, însă despărțirea s-a produs destul de rapid. Fostul parlamentar și europarlamentar a povestit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Ziare.com ce s-a întâmplat, de fapt, în relația cu George Simion.

Sfaturile actorului nu au fost luate în calcul, deși i s-au cerut în repetate rânduri, a dezvăluit artistul.

„Am avut discuții și am cu toată lumea, inclusiv cu domnul Simion. Am bătut niște cafele cu el, i-am dat niște sfaturi, dar nu a ținut deloc cont de ele. Nu am nicio afiliere, din 2014 sunt de capul meu.

AUR e un partid naționalist, fără nicio discuție. Însă, problema este la subiectele puse pe masă. Când m-au sunat, le-am spus mereu că cele ce contează sunt subiectele mari, ce reprezintă zona ta doctrinară sau nevoile reale ale României, ale națiunii, nu mărunțișuri… Nu atacuri la persoană, nu nimicuri!", a declarat Mircea Diaconu, pentru Ziare.com.

George Simion, „tras de urechi" de către suveranistul Mircea Diaconu: „Comportamentul lui vulcanic nu s-a transformat în sobrietate, seriozitate"

Mircea Diaconu crede că George Simion nu reușește să-și gestioneze corect imaginea de lider politic. Totuși, actorul susține în continuare doctrina suveranistă din România.

„Cred că și de asta (au scăzut în opțiunile românilor), pentru că au crescut pe baza unui nivel de temperament destul de vulcanic al liderului lor și pentru că acel temperament nu s-a transformat în sobrietate, seriozitate, pe taseul unui an-doi-trei, a început să o ia în jos.

Le-am dat sfaturi, îmi doresc să existe o doctrină naționalistă, echilibrată și europeană în România. Zona asta are un risc în ea. Marile partide ignoră zona naționalistă, o ignoră, o disprețuiesc. Asta fac și partidele mari din restul Europei (...)", a mai precizat Mircea Diaconu.

Anul trecut, George Simion a adus în discuție, public, posibilitatea ca Mircea Diaconu să candideze la prezidențiale, din partea AUR. În cele din urmă, liderul partidului și-a asumat acest lucru.

