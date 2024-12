De ce Mircea Diaconu a refuzat să intre în AUR. Neînțelegerile cu George Simion, dezvăluite: „Nu a ținut cont deloc de sfaturi"

Mircea Diaconu s-a stins weekendul trecut, la vârsta de 74 de ani. Cunoscutul actor a cochetat de-a lungul timpului și cu politica. În ultimii ani a fost curtat de AUR, partidul condus de către George Simion.

Omul de cultură a luat parte la diverse evenimente ale formațiunii de opoziție. Totuși, nu a dorit să adere la acest partid. În cadrul unui interviu acordat pentru Ziare.com, în luna iulie 2024, fostul ministru a dezvăluit ce nu a funcționat în relația cu George Simion.

„Am avut discuții și am cu toată lumea, inclusiv cu domnul Simion. Am bătut niște cafele cu el, i-am dat niște sfaturi, dar nu a ținut deloc cont de ele. Nu am nicio afiliere, din 2014 sunt de capul meu", a declarat Diaconu.

În opinia fostului candidat la prezidențiale, „subiectele puse pe masă" de AUR erau greșite.

„AUR e un partid naționalist, fără nicio discuție. Însă, problema este la subiectele puse pe masă. Când m-au sunat, le-am spus mereu că cele ce contează sunt subiectele mari, ce reprezintă zona ta doctrinară sau nevoile reale ale României, ale națiunii, nu mărunțișuri… Nu atacuri la persoană, nu nimicuri!", a comentat Diaconu.

Mircea Diaconu, despre neînțelegerile cu George Simion și problemele din AUR

Actorul a avut critici la adresa lui George Simion.

„(...) au crescut pe baza unui nivel de temperament destul de vulcanic al liderului lor și pentru că acel temperament nu s-a transformat în sobrietate, seriozitate, pe traseul unui an-doi-trei, a început să o ia în jos", a mai transmis actorul.

Diaconu a oferit sfaturi celor din AUR, însă nu s-ar fi ținut cont de ele, prea mult.

„Le-am dat sfaturi, îmi doresc să existe o doctrină naționalistă, echilibrată și europeană în România. Zona asta are un risc în ea. Marile partide ignoră zona naționalistă, o ignoră, o disprețuiesc. Asta fac și partidele mari din restul Europei", a mai precizat fostul ministru.

