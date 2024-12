Mircea Diaconu și soția sa, actrița Diana Lupescu, poveste de dragoste la superlativ: „M-a refuzat categoric” VIDEO

Mircea Diaconu a murit pe 14 decembrie, cu doar 10 zile înainte să împlinească 75 de ani. Născut de Ajunul Crăciunului, actorul a fost căsătorit 44 de ani cu Diana Lupescu, pe care a cunoscut-o pe vremea când era încă studentă, iar el asistent la Universitate.

Deși actrița i-a refuzat prima invitație la cafea, actorul, care s-a îndrăgostit iremediabil de Diana Lupescu, nu a renunțat.

„Am avut un noroc în viață incredibil. (…) Ne cunoșteam, pentru că era studentă la facultate, eu eram asistent la facultate și noi suntem puțini. O știam foarte bine, mai ales pentru că era greu să nu o observi, are o frumusețe rară. Când a terminat ea facultatea a fost trimisă la Teatrul Bulandra, acolo unde eram și eu, am luat o pauză de masă împreună și urma să repetăm după. Am invitat-o la o cafea și mi-a zis: ”Nu, mulțumesc! Am alt program””

Mircea Diaconu a povestit că a reușit să-și cucerească greu soția, lucru care l-a făcut să fie și mai ambițios. S-au văzut de câteva ori în diferite conjuncturi, însă nu aveau o relație de iubire.

Eugenia Vodă l-a ajutat cu numărul de telefon, după care s-a dus după cea care urma să-i devină soție la Bacău, unde a și întrebat-o dacă vrea să se căsătorească. Contrar tuturor momentelor în care l-a refuzat categoric, actrița Diana Lupescu a acceptat din prima. Mircea Diaconu nu era sigur dacă a răspuns ca o glumă sau chiar voia să-i fie soție.

„În 1979, prima noastră întâlnire a fost la Teatrul Bulandra, am vrut să fiu amabil cu o colegă actriţă, i-am oferit o cafea, m-a refuzat categoric. La a doua întâlnire, la mare, am pălăvrăgit şi cu asta basta.

A venit toamna, în 1980, m-am întâlnit cu Eugenia Vodă, ploua, i-am cerut telefonul Dianei, atât. Am simţit nevoia s-o sun, i-am zis că am treburi prin Moldova, pot să beau o cafea, la tine, la Bacău.

Am ajuns acolo, ”hai o cafea, că aşa ai zis”, am băut o cafea în bucătărie, am vorbit de teatru, am mai intrat în sufragerie, nu m-am gândit la nimic înainte, dar în clipa aceea mi-a venit s-o întreb: ”Dacă te-aş cere de soţie, ce-ai zice?”. ”Aş fi de acord”, a răspuns ea. Am continuat să discutăm. Apoi, seara, am întrebat-o încă o dată: ”Hai să fim şi serioşi, vrei?”. Şi au trecut 41 de ani şi ceva de atunci, ne-am căsătorit, ani divini”, a mărturisit Mircea Diaconu la Kanal D, în emisiunea Denisei Rifai.

