Mircea Diaconu - presedinte: varianta sau speculatie? (Opinii)

Cea mai socanta varianta, aparuta ca o bomba pe buzele comentatorilor care dezbat rezultatul europarlamentarelor noastre inca din noaptea de duminica spre luni, lanseaza pe neasteptate ideea posibilului candidat la presedintie Mircea Diaconu. Pana duminica, asa ceva nimanui nu-i dadea prin cap.

Nu este exclus sa fie la mijloc un calcul, dar este tot atat de posibil sa fi incercat unii presupuneri fara temei sau chiar un simplu exercitiu de gandire, nestiind sa gandeasca altceva. Totusi, logica ne indeamna sa punem la socoteala mai multe considerente:

Unu. Succesul incontestabil al PSD pare sa sugereze ca eventualul prezidentiabil Victor Ponta va merge la sigur, in actuala conjunctura: n-are contracandidat. Pe bunul prieten Crin l-a inlaturat - sau s-a inlaturat el insusi, ceea ce e cam tot aia. Numai un naiv isi poate inchipui ca Opozitia fragmentata, care n-a fost in stare sa adune niste voturi de doamne-ajuta in mai, ar fi in stare sa se impuna la toamna cu o personaliate imbatabila, care sa-l infrune pe Ponta.

Doi. Este drept ca pe Mircea Diaconu l-au sustinut Antenele cat au putut, dar la vot a luptat in baza principiului "singur contra tuturor". Nimeni nu poate insinua ca au fost adusi votanti cu autobuzele sau ca au votat decedatii. Un vot mai cinstit nici nu se poate.

Trei. Un actor cunoscut de pe scena ii este mai agreabil publicului decat un politician cunoscut din primarii si din obositoarele talk show-uri.

Patru. Dupa cele prin care a trecut, Mircea Diaconu este victimizat. S-a luptat singur cu autoritatile, cu politicienii, cu presa, cu toti cei care aratau cu degetul spre el. Iar alegatorii, se stie, tin partea celui lovit.

Cinci. S-ar putea ca Victor Ponta sa creada ca-l subclaseaza pe Diaconu si sa si-l doreasca rival la turul doi. In cazul acesta, Ponta ar fi sustinut de PSD, cu toata forta electorala a acestui partid, fara sa-si dea seama ca un actor simpatizat este mai agreat decat un politician. Diaconu l-ar putea invinge pe Ponta "la puncte".

Sase. Dar s-ar putea ca Mircea Diaconu sa fi adulmecat avantajul de a fi independent, sa-si aminteasca de succesul lui Oprescu la primarie, de propriul succes de duminica, de dezgustul romanului fata de manevrele politicienilor, reamintindu-le prin prezenta sa ca presedintele trebuie sa fie apolitic si echidistant. Adica, pastrand proportiile, ne-ar strica si noua un fel de Vaclav Havel?

Logica ar mai putea sugera multe argumente, dar exista un raspuns care le-ar pune pe toate sub semnul intrebarii. Modul cum s-a zbatut Mircea Diaconu ca sa ajunga europarlamentar, cum a luptat aproape peste puterile sale ca sa combata oponentii, cum s-a exprimat duminica atat de femecator "daca procentul este real, va fi miraculos" dovedeste ca si-a dorit-o mai mult ca orice altceva.

Nu pot sti exact de ce anume, dar imi pot inchipui cat de atras as fi fost chiar eu insumi in locul dansului, daca mi se oferea un trai pe veresie timp de cinci ani, cu un salariu cum n-are nimeni in Romania, plus respectul celor din jur si alte avantaje. Merita sacrificarea scopului atins cu greu, numai pentru placerea de a primi defilarea garzii de onoare la Cotroceni, in sunetul fanfarei?

Nu risc sa raspund daca merita sau nu merita. Dar, dupa aspect, domnul Diaconu nu pare sa ascunda in sufletul sau atatea orgolii incat sa renunte la potul cel mare, dupa ce l-a castigat din greu.

Ca urmare, cred ca domnul Ponta poate sa doarma linistit: inca n-are contracandidat la presedintie.