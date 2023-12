Concluziile lui Mircea Dinescu la 34 de ani de la Revoluție: ”Am făcut un capitalism sălbatic / Dacă Ceauşescu trăia, la anul ieşea preşedinte”

Participant important la Revoluţia din 1989, poetul Mircea Dinescu susţine că Nicolae Ceauşescu ar câştiga alegerile prezidenţiale de anul viitor cu 90%.

„Dacă Ceauşescu trăia, la anul ieşea preşedinte. Ieşea Ceauşescu cu 90%. Cum îmi explic? Un om normal, care are o pensie amărâtă sau un salariu mediocru, e disperat că la finalul lunii trebuie să-şi plătească curentul, apa, impozitul. În viaţa mediocră de pe vremea comunismului nu aveai această problemă, erau nimicuri să-ţi plăteşti lumina sau nu ştiu ce. Noi am făcut un capitalism sălbatic. E posibil ca de ani de zile să nu rezolvăm problema pensiilor? Unor oameni care au muncit 30 de ani, daţi-le o pensie din care să poată să trăiască fără spaima că vine ziua în care trebuie să-şi plătească lumina şi medicamentele (…)! În pieţele din România sunt mai mulţi vânzători decât cumpărători. Nu e în regulă. Asta nu e societatea de consum. Şi aici nu e vorba de nostalgii comuniste, că pe vremuri în piaţă erau trei vânzători şi trei cumpărători, că nebunul de Ceauşescu pusese mercurial şi ţăranii nu mai veneau la piaţă. La noi e un coşmar numit capitalism de trei lulele, care nu are legătură cu lumea occidentală”, a spus Mircea Dinescu în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV.

Fostul disident Mircea Dinescu susţine că, după Revoluţia din 1989, capitalismul românesc a fost construit de foştii activişti de partid şi de angajaţii fostei Securităţi.

”Nici Marx n-a prevăzut că după comunism va veni capitalism făcut de activişti de partid şi de securişti. Şi ceva bişniţari rătăciţi. Nu mă aşteptam câtuşi de puţin la căderea comunismului. Ceauşescu vorbea de anul 2050, se credea nemuritor. Pe de altă parte, visul nostru era să vină un activist de partid mai luminat, cum era Ion Iliescu, despre care se vorbea la Europa Liberă, că ar putea fi, eventual, următorul preşedinte al României, deşi unii se aşteptau să vină Nicuşor Ceauşescu”, a afirmat Mircea Dinescu.

Aproape 50% dintre români cred că regimul comunist a însemnat un lucru bun pentru România, procentul fiind mai mare decât în urmă cu 10 ani, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. De asemenea, peste 46% dintre români cred că înainte de 1989 se trăia mai bine comparativ cu situaţia din prezent.

