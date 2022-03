Fierbe presa: Dinescu - la Cotidianul, Turcescu nu mai e director, CTP - din nou la TV

Noi informatii au aparut miercuri despre miscarile care au loc in presa centrala. Discutiile din ultimele luni asupra unei noi structuri de conducere la "Cotidianul" au fost finalizate. Robert Turcescu nu va mai fi director editorial, in locul acestuia fiind numit Doru Buscu. Turcescu va ramane insa intr-o structura nou infiintata - Consiliul Editorial - alaturi de alte nume cunoscute: Emil Hurezeanu (ex Romania libera), Mircea Dinescu (ex Adevarul, ex Gandul), Adrian Ursu (ex Gandul), Doru Buscu.

Numele - surpriza in aceasta lista este cel al lui Mircea Dinescu, despre toti ceilalti fiind vehiculate informatii, in ultima vreme, referitoare la negocierile cu trustul Realitatea Catavencu.

In ce-l priveste pe Emil Hurezeanu, acesta si-a anuntat miercuri demisia, in timpul sedintei de redactie, din functia de director editorial al cotidianului "Romania libera", potrivit unor surse din interiorul redactiei.

Jurnalistii cu notorietate si priza la public adunati de S.O.Vantu in ograda "Cotidianul" si a postului tv Realitatea vor avea, potrivit NewsIn, in principal, "rolul de a propune si sustine public proiecte editoriale si de a promova subiectele generate de ziar in dezbateri publice".

Functia de director editorial al publicatiei "Cotidianul" va fi ocupata de Doru Buscu, iar cea de redactor-sef va fi detinuta, in continuare, de Mihnea Maruta.

Publicatia "Cotidianul" face parte din trustul de presa Realitatea-Catavencu alaturi de, printre altele, posturile Realitatea TV, Romantica TV si The Money Channel, retelele Radio Guerrilla si Realitatea FM, agentia de presa NewsIn si publicatiile "Academia Catavencu", "Business Standard", "Money Express" si "Le Monde Diplomatique".

De asemenea, la scurt timp dupa demisia din pozitia de director editorial al ziarului "Gandul", Cristian Tudor Popescu poarta discutii pentru realizarea unei emisiuni TV.

Se pare ca, in acest moment, variantele cu cele mai mari sanse de succes sunt o emisiune la postul public de televiziune, alaturi de Emil Hurezeanu, dar si o emisiune la postul Realitatea TV, unde cei doi au realizat o perioada destul de lunga de timp "Cap si Pajura".

Surse din televiziunea publica sustin ca negocierile dintre Alexandru Sassu si cei doi jurnalisti sunt avansate si ca ar fi vorba de o emisiune saptamanala pe teme politice, care ar putea incepe din toamna acestui an.

Ramane de vazut daca, dupa "recrutarea totala" de catre grupul Realitatea Catavencu, Emil Hurezeanu va opta in favoarea unei emisiuni la televiziunea publica. Care ar putea, ce-i drept, sa-i asigure o audienta mai mare si complementara celei de la postul de nisa Realitatea Tv, pentru ideile pe care le are de lansat in dezbatere publica.

