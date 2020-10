Ciolacu despre condamnarea lui Mircea Draghici: Fostul meu coleg a plecat primul din partid dupa ce am devenit eu presedinte interimar al PSD

"In primul rand nu am comentat si nu o sa comentez vreo decizie a instantei. In al doilea rand, fostul meu coleg stiti ca a plecat cred ca primul din partid dupa ce am devenit eu presedinte interimar al partidului. Iar in al treilea rand, privind decizia sa se constituie cineva parte civila, e o decizie a avocatilor, a juridicului, nu e a presedintelui partidului", a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat joi despre condamnarea lui Mircea Draghici si de ce PSD nu a vrut sa se constituie parte civila, chiar daca partidul a fost pagubit.Presedintele PSD a explicat, referitor la faptul ca partidul nu s-a constituit ca parte civila ca "a fost o decizie continuata". "Era o decizie luata de fosta conducere. Asa au preluat avocatii si asa s-a decis", a mai explicat Ciolacu.Deputatul Mircea Draghici, fost trezorier al PSD, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, in prima instanta, pentru infractiunea de utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate si pentru cea de delapidare in dosarul in care a fost acuzat ca a utilizat suma de 380.000 euro provenita din subventia acordata PSD de catre AEP, pentru a-si cumpara un imobil.In plus, fostul trezorier al PSD are, conform sentintei pronuntate de ICCJ, interdictii in ceea ce priveste dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in oricare alte functii publice; dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat; dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii si dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioada de 3 ani, dupa executarea pedepsei principale.