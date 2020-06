Audieri maraton in dosarul deputatului Mircea Draghici: Inspectorii AEP au povestit Inaltei Curti cum au fost deturnati banii publici primiti de PSD si la ce presiuni au fost supusi

"Am constatat mai mult nereguli"

Cand apar primele dubii

Dragici voia sef la AEP

Presiuni?

"Au existat forme de presiune!"

Nu s-a mai intamplat asa ceva!

Completul de judecata din acest caz este format din magistratii Aida Popa (presedinte), Ionut Matei si Horia Selaru. La randul sau, parlamentarul este aparat de doi avocati . La termenul din aceasta saptamana, instanta a audiat mai multi inspectori din cadrul Autoritatii Electorale Permanente (AEP), cei care au descoperit nereguli la PSD in cheltuierea banilor publici, dar si pe fostul lider PSD, Marian Neacsu . Audierile au durat aproximativ 4 ore.Procesul continua pe 25 iunie, cand sunt citati ultimii patru martori din rechizitoriu, fosti angajati din cadrul AEP. In acest caz, Mircea Draghici respinge acuzatiile DNA si sustine ca este nevinovat.PSD nu s-a constituit parte civila in dosar, desi prejudiciul in acest caz ar fi de aproximativ 400.000 de euro, si nu a avut un reprezentant in sala de judecata.La termenul din aceasta saptamana, cea mai interesanta declaratie a facut-o unul dintre membrii echipei AEP, care a efectuat controlul de fond si inopinat din 2019 la PSD, Silviu Eugen Vrajitoru. Este unul dintre martorii esentiali ai acuzarii DNA in acest caz."In timpul controlului, am constatat mai multe nereguli. Au fost probleme la extrasele de cont. Au fost scoase sume de bani si au fost introduse in casa unde s-a amestecat subventia cu activitatea partidului.De aici am pierdut urma banilor drept subventii si daca au fost folosite corect. Totodata am constatat ca au fost achitate sume de bani catre anumite persoane din partid, conform unor bonuri fiscale, sumele fiind achitate cu carduri persoanele", isi incepe marturia inspectorul AEP.Martorul a explicat ca a observat ca au fost facute plati catre un avocat care nu reprezenta PSD, ci pe sotii Draghici, care sunt judecati in alte doua dosare de coruptie . Deputatul are un proces pe rolul Inaltei Curti, iar Georgiana Draghici se judeca la Curtea de Apel Bucuresti."De asemenea, in 2017, a fost achizitionat in autoturism Mercedes cu 320.000 de lei. Azi a fost cumparat, iar in opt zile a fost vandut catre sotia lui Mircea Draghici, in rate. In cursul lui 2017, nu s-au achitat ratele conform contractului.Am observat ca Draghici a mai avut afaceri printr-o firma prin care furniza publicitate presei. Am cerut documente care sa ateste realitatea serviciului.Am avut dubii foarte mari si nu am primit nimic. Ni s-a spus ca primim documentele de Craciun, apoi ca in ianuarie", mai povesteste martorul.Surpriza a venit in ianuarie 2018, cand inspectorii AEP au observat ca nu li s-a pus la dispozitie niciun document. Vrajitoru a vorbit si despre o serie de afirmatii ale lui Draghici, facute fara perdea fata de echipa venita in control, cum ca urmeaza sa fie propus sef la AEP: "Abordarea lui Draghici a fost ca el va fi noul presedinte al AEP. Ca i s-a propus de colegi si ca el doreste sa ia foarte serios in calcul propunerea."Verificarile AEP privind modul in care PSD a cheltuit subventiile publice au scos la iveala mai multe surprize."Cand am inceput sa verificam anul 2018, am constatat ca au fost sume de bani virate din contul bancar unde sunt sume provenite din fonduri publice in casa partidului. De acolo nu am putut sa verificam destinatia corecta a celor fonduri.Am gasit firme ale Georgianei Draghici ce aveau contracte cu PSD. Pentru aceste relatii am cerut documente justificative care sa ateste veridicitatea serviciilor prestate. Nu am primit niciun raspuns.Am constatat ca PSD a inchiriat o vila, casa, iar chiria a fost achitata in aproximativ 5 luni de zile. Extrasele de cont au aratat ca imediat dupa debutul controlul AEP aceasta suma a fost virata inapoi de catre PSD.Din partea PSD singura presiune e cea relatata. Dupa incheierea controlului au existat alte presiuni din partea AEP-ului", si-a continuat marturia inspectorul AEP.Martorul a explicat cum s-a ajuns apoi la o schimbare in serie a sefilor din AEP, a sefilor directi, si modul in care el si o colega au fost mutati la Ilfov si Brasov.Interpelat de avocatii lui Draghici, Vrajotoru a precizat ca nu s-a simtit amenintat sau presat efectiv de afirmatiile lui Draghici privind propunerea de a prelua sefia AEP si presupusa sustinere a PSD, dar ca starea de fapt ulterioara, marcata de schimbari de sefi si degradarea lor din posturile avute in AEP, indica faptul ca ele au fost reale.O alta martora care a fost audiata la Inalta Curte, Cristiana Speranta Dinca, a povestit cum a fost presata si apoi mutata de la AEP Central, dupa ce a participat la controlul de la PSD."Eu nu mai lucrez la departamentul de control al AEP, ci la Biroul Teritorial Bucuresti. Am facut parte din echipa de control desfasurata la sediul central al PSD in baza unui ordin de serviciu.Pe parcurs, au existat forme de presiune, dar si la biroul unde lucrez in prezent. Mi s-a cerut si demisia. Nu mi-am dat demisia," este ferma aceasta."A existat o presiune directa. Spunea ca poate accepta propunerea de a veni presedinte AEP si ca are o adresa de la partid ca va suspenda controlul. Am perceput ca o presiune afirmatia lui Draghici privind faptul ca va fi presedintele AEP.In primul rand situatia aceea m-a facut sa simt presiunea. Nu se mai intamplase asa ceva. Am facut o nota de informare a conducerii.Urmare faptului ca primisem iar un ordin de serviciu pentru reluarea controlului la 1 martie 2019 si ceream conducerii sa spuna ce avem de facut, pentru ca din cinci membri ai echipei de control, trei au refuzat sa mearga, iar ceilalti doi erau expusi tuturor formelor de presiune. Eu si Vrajitoru suntem cei care faceam nota catre DNA.Nu stiu opinia Directiei juridice privind suspendarea controalelor la celelalte formatiuni politice. Tot ce stiu privind suspendarea controlului la PSD e ca in 23 ianuarie 2019 am avut o discutie in biroul directorului general Toma Bogdan Costreie privind suspendarea si deplasarea la PSD pentru predarea adresei de suspendare.A participat si Cristian Andreescu, directorul Directiei Juridice, care a spus ca avand in vedere adresele de la parchet primite la AEP prefera sa se faca controlul prin specialistii lor, ai parchetului, si sa nu ne expunem noi.Suspendarea controlului a avut loc in 22 ianuarie si a doua zi a fost aceasta discutie. Acolo au fost de fata cei cinci membrii ai echipei de control," a mai povestit Cristiana Speranta Dinca.