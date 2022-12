A murit Mircea Duşa. Boala care l-a răpus la 67 de ani pe fostul ministru al Apărării

A murit fostul ministru Mircea Duşa, luni de dimineaţă, 19 decembrie.

Anunţul a fost făcut de Romeo Focşa, preşedintele PSD Harghita, pe grupul de şefi de filială PSD.

"Cu regret vă anunț ca a murit fostul ministru Mircea Dușa!", a scris Romeo Focşa.

Fostul ministru al Apărării şi al Afacerilor Interne, Mircea Duşa, suferea de cancer.

"Astăzi, Mircea Dusa a decis să plece într-o lume mai buna... Am pierdut un prieten, un camarad de nădejde, un partener pe care am fost onorat să îl am alături și de la care am învățat enorm. Îți mulțumesc, Mircea, pentru tot! Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!", a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Mircea Dușa a fost ministrul apărării naționale în guvernele Ponta 2, 3 și 4. Pe 4 noiembrie 2015 prim-ministrul demisionar Victor Ponta a propus ca Dușa să preia conducerea interimară a guvernului. Președintele Klaus Iohannis nu a acceptat însă propunerea lui Ponta și l-a desemnat prim-ministru interimar pe ministrul educației, Sorin Cîmpeanu.

Înainte de Revoluția din 1989 a avut diferite funcții în Partidul Comunist Român și consiliul popular al orașului Toplița: șef serviciu în perioada 1976-1986 și vicepreședinte între 1986 și 1990. Din 1990 până în 1996 a fost viceprimar al orașului Toplița, iar din 1996 a devenit membru PDSR și primar al orașului Toplița.

Din anul 2001 a fost prefect al județului Harghita, iar în anii 2004 și 2008 a fost ales deputat de Harghita din partea PSD.

