Ministrul Mediului a ieșit în inspecție: ”Ciclonul Ashley va mătura România de la vest la est”

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a pornit duminică, 29 septembrie, într-un tur în țară, prima oprire fiind la Barajul Săcele din județul Brașov. Ministrul merge și la Stupini, dar și în județul Sibiu și în zona de est a țării, unde meteorologii și hidrologii au emis avertizări Cod roșu de ploi și inundații.

Mircea Fechet s-a aflat pe teren, prima oprire fiind în județul Brașov, la Barajul Săcele, după care va ajunge la Stupini (Brașov), dar și la Porumbacu de Jos și Gura Râului, în județul Sibiu. Ulterior, ministrul se va deplasa către zona de est a țării.

„Astăzi, la noapte și mâine vom avea precipitații foarte mari, avem jumătate din țară sub cod portocaliu. Îngrijorător este timpul foarte scurt în care e posibil să cadă o cantitate mare de precipitații. Această prognoză ne obligă să fim în alertă, de aceea mă asigur că toată lumea e la datorie indiferent de oră, că toate instituțiile sunt bine coordonate: autorități publice locale, colegii de la Apele Române, de la inspectoratele pentru situații de urgență și multe alte instituții. Ciclonul Ashley va mătura România de la vest la est. Am mare încredere în cei care sunt pe poziții. Încep ziua cu Brașov, unde ne așteptăm și la 70 l/mp. Voi încerca să ajung în cât mai multe zone în care colegii mei lucrează. Nu fac neapărat control, ci încerc să dau un exemplu și să ofer un plus de energie. Ne dorim ca la finalul acestei perioade să constatăm că am diminuat la maximum posibilele pagube și să nu pierdem nicio viață”, a declarat Mircea Fechet.

Ministrul a precizat, în cadrul vizitei la Barajul Săcele, că o atenție sporită este îndreptată spre județele Galați și Vaslui.

„Probabil acest sistem va fi alimentat și din bazinul Mării Negre, lucru care ne îngrijorează în sensul în care suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Galați și în Vaslui. Codul galben și portocaliu a fost revizuit ieri și pentru județele Tulcea și Constanța. Va mătura, astăzi, toată România. Probabil și aici, în 2-3 ore o să înceapă precipitațiile. Suntem în alertă”, a spus Fechet.

