Ludovic Orban, trădat de un lider pe care l-a sprijinit la sefia PNL Bacău și i-a oferit un mandat de ministru

Masa trădării

Cine este Mircea Fechet

La alegerile pentru șefia PNL Bacău, Mircea Fechet a fost susținut în cursa cu Daniel Fenechiu care anunțase deja că este de partea lui Florin Cîțu, chiar de către președintele formațiunii Ludovic Orban . Totodată, în luna noiembrie a anului trecut, Fechet era numit ministru al Mediului în guvernul Orban 2, după ce l-a înlocuit pe Costel Alexe care s-a dus la șefia Consiliului Județean Iași. Mandatul lui Fechet a unul scurt, până la finalul lunii decembrie, când, în urma alegerilor parlamentare, era învestit guvernul Cîțu.În urmă cu două săptămâni, pe 4 iulie, Ludovic Orban îl felicita pe Fechet pentru câștigarea șefiei de la PNL Bacău, pe care l-a sprijinit în cursa cu Daniel Fenechiu.„O echipă puternică şi determinată, condusă de Mircea Fechet, a fost aleasă astăzi de colegii liberali din Bacău. Le doresc mult succes şi hotărâre în a dovedi băcăuanilor că opţiunea în favoarea Partidul Naţional Liberal este cea mai sigură cale către modernizarea şi dezvoltarea comunităţilor. Le mulţumesc, totodată, pentru mesajele ferme de susţinere pe care le-am primit astăzi la Bacău, la finalul rândului de alegeri care a avut loc în filialele PNL din regiunea Nord-Est”, a declarat Ludovic Orban.De asemenea, pe 7 iunie, președintele de atunci al PNL Bacău, Viorel Miron, semna o decizie a Biroului Politic Județean prin care filiala își anunța susținerea pentru Ludovic Orban la congresul PNL din toamnă.„Liberalii din județul Bacău susțin, la viitorul congres al Partidului Național Liberal, candidatura actualului președinte, Ludovic Orban, pentru un nou mandat în această funcție, decizia fiind luată în unanimitate de către Biroului Politic Județean încă din luna ianuarie 2021”, se arăta într-o hotărâre a filialei. Susținem continuarea mandatului de președinte al PNL de către Ludovic Orban ca o garanție pentru consolidarea celui mai puternic partid de dreapta din România, singurul în măsură să asigure dezvoltarea și modernizarea României, în parteneriat cu președintele României, Klaus Iohannis ”, mai sublinia Viorel Miron.Miercurea trecută, pe 14 iulie, Mircea Fechet, alături de mai mulți primari liberali din Bacău, s-a întâlnit cu premierul Florin Cîțu la Guvern. Acesta din urmă le-a promis oficialilor din Bacău susținerea pentru anumite proiecte, ceea ce a dus, cel mai probabil, și la trădarea din PNL Bacău.O săptămână mai târziu, Fechet anunța pe Facebook că îl va susține pe Florin Cîțu la congresul PNL, explicând că are „în primul rând o datorie față de cetățeni”, și că, pentru a dezvolta zona Moldovei, liberalii trebuie să fie uniți.„Alegerile interne sunt unele dintre cele mai grele, pentru că ai de ales între oameni din aceeaşi echipă cu tine, pe care îi cunoşti şi îi respecţi. Acesta este şi cazul Congresului PNL din 25 septembrie. În această competiţie, am decis să îl susţin pe Florin Cîţu pentru şefia Partidului Naţional Liberal. Ca preşedinte al organizaţiei PNL Bacău, înţeleg că avem în primul rând o datorie faţă de cetăţenii în faţa cărora ne-am asumat angajamente de dezvoltare a acestui judeţ. Pentru a reuşi să implementăm marile proiecte, trebuie să fim o echipă unită în regiune, cu o voce puternică, care luptă pentru acelaşi scop - dezvoltarea Moldovei”, a scris Fechet pe Facebook.Mircea Fechet se află la primul mandat de parlamentar în Camera Deputaților, după ce a intrat pe listele PNL din Bacău. Liberalul a absolvit Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor la Universitatea Dunărea de Jos, Galați (2004) si Facultatea de Drept și Științe Administrative în cadrul Universității "George Bacovia", Bacau (2015). A fost cursant al Școlii Europene "Ovidiu Sincai" (Consiliul Europei, Strasbourg, Franta, 2007-2008).A fost director la director SC ITELA SRL in intervalul septembrie 2005 - septembrie 2008. În perioada septembrie 2008-mai 2010 a ocupat poziția de consilier pe fonduri europene în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, iar mai apoi a fost director executiv adjunct la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău.Între 2012 - 2014 a fost fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) iar din februarie 2020, este reprezentant al României la Agenția Europeană de Mediu. În decembrie 2019 a fost și secretar de stat la Ministerul Mediului, pentru ca mai apoi, în 2020, să ocupe funcția de ministru timp de aproape două luni, în guvernul Orban 2.