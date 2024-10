Geoană, acuzat că se apără cu fake news-uri „grosolane”, după investigația legăturilor dintre un fost coordonator de campanie și un propagandist rus

Candidatul independent la președinția României, Mircea Geoană, a afirmat că jurnalistul Attila Biro - semnat pe investigația platformei Context.ro privind legăturile unui fost coordonator al campaniei sale cu un propagandist rus - ar fi făcut parte dintr-o operațiune de asasinare a procurorului general al Bulgariei.

Acuzațiile aduse la adresa jurnalistului român au provocat în 2023 reacția unor asociații internaționale ale jurnaliștilor, care au acuzat că se încearcă discreditarea unor jurnaliști.

„Aș vrea să spun și câteva vorbe despre un subiect care a izbucnit în presă noastră, generat de o așa-zisă anchetă jurnalistică internațională, sub finanțarea oligarhului Hodorkovski și declanșată de un așa-zis jurnalist de investigații Attila Biro, acuzat în presa din Bulgaria și alte țări europene că ar face parte din operațiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei”, a declarat Mircea Geoană, joi, 3 octombrie.

De partea cealaltă, jurnalistul Attila Biro a declarat la Digi24 că platforma Context.ro nu este finanțată de oligarhul Hodorkovski și că Mircea Geoană propagă un fake-news legat de persoana sa, condamnat de rețeaua The Organized Crime and Reporting Project.

„Platforma Context.ro nu este finanțată și nu a fost finanțată de dl Hodorkovski. Sursele noastre de finanțare sunt publice și la vedere. Datele noastre financiare sunt disponibile. Avem ca principal finanțator Comisia Europeană prin granturi în acest moment. Dl. Geoană a reluat o teorie a conspirației și un fake news grosolan care a fost condamnat de rețeaua The Organized Crime and Reporting Project. Realitatea este că jurnaliștii de la Context.ro au investigat una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă financiară de câteva sute de milioane de euro. În timp ce am investigat această operațiune, o serie de publicații care ventilează fake news-uri în Bulgaria au inventat această teorie legată de fostul procuror general al Bulgariei. Faptele sunt că noi am investigat de ani de zile crima organizată care acționează transfrontalier între România și Bulgaria”, a fost declarat Attila Biro, pentru Digi24.ro.

În urma informațiilor apărute în investigația Context.ro, potrivit căreia fostul coordonator de campanie al lui Mircea Geoană, Rareș Mănescu, soțul fostului ministru de Externe, Ramona Mănescu, este partener de afaceri cu un propagandist rus care a fost în Crimeea de cel puțin 10 ori după anexarea ilegală din 2014, Mircea Geoană a declarat că nu a primit nicio finanțare de campanie din partea acestuia.

Mai mult, acest a acuzat întrebări „tendențioase” din partea jurnaliștilor, legat de acest subiect.

