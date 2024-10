Candidatura lui Mircea Geoanǎ, sub asediu. Cât de mult îl afecteazǎ scandalul legǎturilor cu Rusia și ce strategie secretă are staff-ul său

Candidatul independent Mircea Geoană se află zilele acestea în centrul unui scandal, după ce o investigație a scos la iveală faptul că un fost coordonator de campanie al acestuia făcea afaceri cu un propagandist rus. Este vorba despre Rareș Mănescu, soțul fostului ministru de Externe, Ramona Mănescu, care ar fi coordonat campania lui Geoană când acesta încă era numărul doi la NATO.

Totodată, soții Mănescu ar fi donat peste 14.000 de euro pentru fundația Mihaelei Geoană, iar fiul lor, Vlad Mănescu, ar fi vândut o companie de consultanță unei foste colaboratoare a oligarhului rus Moshe Kantor, sancționat internațional. La momentul tranzacției, Mănescu senior era implicat în campania electorală a lui Mircea Geoană, pentru alegerile prezidențiale. Mircea Geoană a catalogat toate dezvăluirile drept „o acţiune de kompromat pe model FSB”. Fostul secretar adjunct al NATO a clarificat însă cum a avut loc donația sumei de peste 14.000 de euro către fundația condusă de soția sa și i-a catalogat pe soții Mănescu drept „oameni onorabili”.

În tot acest scandal, totuși, Geoană s-a mai remarcat prin ceva. Acesta l-a atacat pe Attila Biro, unul dintre semnatarii investigației de la Context.ro, acuzându-l că a făcut parte dintr-o operațiune de asasinare a procurorului general al Bulgariei, informație dovedită a fi un fake news.

Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că acest scandal dăunează campaniei lui Geoană, însă rămâne de văzut în ce măsură îl scoate din joc pentru finala prezidențială.

Ads

„Cu siguranță este un moment dificil. Campaniei îi dăunează, dar cât dăunează votului și în ce măsură îl împinge pe locul 3 sau 4... Având în vedere că nu are un partid, nu se poate baza pe un electorat care este fidel, dar ipoteza mea este că a avut un proces de fidelizare a acestui electorat de doi ani de zile și că probabil nu este foarte ușor de mișcat. Dar nu știm multe lucruri”, a afirmat Cristian Pîrvulescu,

Acesta punctează faptul că staff-ul lui Mircea Geoană i-a servit în prealabil informația catalogată ca fake news, potrivit căreia Attila Biro, unul dintre semnatarii anchetei care-l privește pe fostul coordonator de campanie a lui Geoană, ar fi făcut parte dintr-o operațiune de asasinare a procurorului general al Bulgariei.

„Cineva i-a oferit-o, nu știa el. Cineva i-a oferit-o, dar cel care i-a oferit-o ca scuză e foarte probabil să fi știut. Nu cred că el ar ști absolut tot despre toate discuțiile astea, știți? Dar cineva i-a redactat răspunsurile, are echipă care lucrează pentru asta, i-a redactat răspunsurile posibile la întrebări și unul din răspunsuri a fost ăsta. Mă rog, asta ne arată că această campanie, inclusiv campania pe care o face Geoană, este o campanie fără reguli, o campanie dură, pentru că la un atac de genul ăsta încearcă să distragă atenția prin acuze pe care le împinge într-o parte sau în alta”, a adăugat profesorul Pîrvulescu.

Ads

În ceea ce privește mașinăria de partid care îi lipsește lui Mircea Geoană, Cristian Pîrvulescu punctează că este importantă pentru a duce candidatul în turul doi, iar de acolo acesta se poate descurca și fără ea.

„Geoană nu are o campanie care a început ieri. Nu este un independent care și-a început campania dintr-odată, este o campanie despre care vorbim de 2 ani, iar despre lucrurile astea am aflat încă din 2021, despre intenția de a candida, discuțiile pe care le-a avut cu partidele, cu PSD în particular, ca să candideze ca independent. Deci, vorbim de o pregătire a campaniei și așa se și explică scorul pe care-l are. În general, nu o să vedeți un scor de genul ăsta la independenți care apar peste noapte, și există un public care are încredere în Geoană din diferite motive”, afirmă Cristian Pîrvulescu.

Politologul consideră că atacul din ultimele zile este unul foarte dur, iar acesta este motivul pentru care Geoană „încearcă să decredibilizeze sursa”.

Ads

„Adică participă la dezbate și răspunde atacului și încearcă să decredibilizeze sursa, care este această platformă de investigații, care investighează de ceva vreme. Deci, au primit ceva informațiile de câteva luni de zi. Au primit informații și au început să le investigheze. Cum le-au fost date informațiile astea este o altă chestiune. Problema e că Geoană nu neagă informațiile. Neagă că ar fi știut și că asta are legătură directă cu campania sa, dar, pe de altă parte, problema pe care o pun foarte mulți este: o campanie care durează de atâta vreme a fost finanțată în vreun fel, nu? Și aici încep să apară probleme care pot să-l decredibilizeze. De aceea e foarte atent la ceea ce face”, spune Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu consideră că această campanie a lui Mircea Geoană este gândită pentru a trimite mesaje specifice prin intermediul rețelelor de socializare publicului său, intens studiat în ultimii ani, care s-ar putea să fie sensibil la anumite teorii ale conspirației.

„Sunt foarte puține persoane care nu sunt sensibile la nicio teorie a conspirației și cred că, pe baza cercetărilor pe care le-a făcut, știe exact ce să livreze. Ipoteza mea este că campania Geoană este o campanie care este foarte bine gândită pentru mesaje trimise pe rețelele sociale prin metode specifice”, spune Pîrvulescu.

Ads

Politologul consideră că schema folosită de campania lui Mircea Geoană este una de tipul Cambridge Analytica, care permite identificarea exactă a poziționării ideologice a electoratului, căruia i se transmite apoi un anumit tip de informații.

„Eu sunt convins că cei care au gândit strategia de campanie au gândit, evident, și campaniile negative posibile, iar cea legată de Rusia era inevitabilă pentru că întrebările privind vizita sa în Rusia sunt redundante. Mă rog, răspunsul este cel pe care îl dă, că este victima unui kompromat organizat de FSB împotriva unui înalt funcționar NATO care candidează pentru o funcție națională și e foarte probabil ca acest gen de răspuns să prindă la electoratul său”, crede politologul.

Profesorul Pîrvulescu spune că nu este clar dacă Geoană este mai abil la a răspunde și a se apăra de atacuri decât era în 2009, dar este evident „că răspunde”, însă tot face erori când încearcă să fie spontan.

Ads

Acesta etichetează dezvăluirile despre Geoană drept „surpriza din octombrie”, lucru practicat și în SUA înainte de alegeri.

„Dar nu știu în ce măsură asta contează sau nu. Într-o campanie tradițională, scandalul la care este supus știți cum se numește în Statele Unite? Se numește surpriza din octombrie. E o tipică surpriza din octombrie. Ar afecta grav un candidat. Pe tipul alegerilor din 2016, spre exemplu, din Statele Unite, un scandal de genul ăsta îl afecta grav”, spune acesta.

Politologul Cristian Pîrvulescu crede că există, totuși, și un joc ascuns în spatele acestor dezvăluiri, anume acela de a-l ajuta pe George Simion să ajungă în turul al doilea.

„Încercarea este de a decredibiliza anumiți candidați pentru a permite altor candidați, în particular lui Simion, să urce. Deci, se face culoar lui Simion, nu lui Ciucă, aici e toată chestia. Nu Ciucă este cel care profită primul de acest scandal, ci Simion. Deci, ideea este de a-i face lui Simion loc spre turul 2. Deci, s-ar putea să asistăm în următoarele 30 de zile la schimbări de poziționare. Aici o să vedem cât de puternică este campania pe care o fac și Șoșoacă și Terheș și în raport cu Simion”, conchide acesta.

Ads

În urma informațiilor apărute în investigația Context.ro, potrivit căreia fostul coordonator de campanie al lui Mircea Geoană, Rareș Mănescu, soțul fostului ministru de Externe, Ramona Mănescu, este partener de afaceri cu un propagandist rus care a fost în Crimeea de cel puțin 10 ori după anexarea ilegală din 2014, Mircea Geoană a declarat că nu a primit nicio finanțare de campanie din partea acestuia.

Mai mult, acesta a acuzat întrebări „tendențioase” din partea jurnaliștilor, legat de acest subiect.

Ulterior, s-a aflat că Ramona Mănescu a donat 14.200 de euro fundației conduse de Mihaela Geoană, soția prezidențiabilului, informație recunoscută de familia Geoană.

Totodată, fiul lor, Vlad Mănescu a vândut o companie de consultanță unei foste colaboratoare a oligarhului rus Moshe Kantor, sancționat internațional. La momentul tranzacției, Mănescu senior era implicat în campania electorală a lui Mircea Geoană, pentru alegerile prezidențiale.

Citește și: ”Reacția NATO în scandalul în care Mircea Geoană, fost secretar adjunct al Alianței și candidat la președinție, este acuzat de legături cu Rusia”

Ads