Explicația lui Geoană, după ce a fost surprins la masă cu Ciolacu, Ponta și Tucă / Sondajul pentru prezidențiale, îngrijorător

Mircea Geoană a fost surprins la masă, la un local bine cotat din București, alături de Marcel Ciolacu, dar și de jurnalistul Marius Tucă și fostul premier Victor Ponta.

Victor Ponta susține că cei menționați nu s-au adunat pentru „o întâlnire politică", ci pentru ziua de naștere a unui „bun prieten".

„Nici dacă mă tăiați și îmi puneți sare pe tăieturi n-o să povestesc de la o întâlnire privată. A fost ziua de naștere a unui bun prieten. Nu știu cum a invitat sărbătoritul oamenii, dar în niciun caz nu a fost o întâlnire politică. Eu cred că am stat mai mult de două ore. Mi se pare absolut normal ca oamenii să meargă la zile de naștere. Nici dacă mă torturați, mă ardeți, n-o să povestesc de întâlniri private, pentru că este de prost gust", a declarat Ponta, pentru Antena 3.

Marius Tucă a fost cel care a organizat masa. Jurnalistul a împlinit 58 de ani, luni, pe 29 iulie. Mircea Geoană a venit cu precizări, în acest sens.

„Am fost invitat la ziua lui Marius Tucă. Nu am avut nicio discuție politică cu Ciolacu sau cu altcineva prezent la aniversare”, a declarat Geoană, pentru Libertatea.

„Totuşi, eşti român. De ce te-ai dus acolo, ce-ai făcut, cu ce ai ajutat România?", a declarat Ciolacu, despre numărul 2 din NATO.

În ultimele luni, Marcel Ciolacu a aruncat mai multe „săgeți" la adresa lui Mircea Geoană.

PSD are programat pe data de 24 august un congres care urmează să valideze candidatul partidului la cea mai înaltă funcție în stat.

Între timp, sondajele nu arată tocmai bine, pentru Mircea Geoană. Potrivit CURS, numărul 2 din NATO s-ar afla pe locul 3, la egalitate cu George Simion - VEZI AICI.

