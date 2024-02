Mircea Geoană dă semnalul unei candidaturi independente la alegerile prezidențiale: „Nu înseamnă că nu voi lucra cu partidele”

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană, fost preşedinte al PSD, afirmă că, dacă va candida pentru funcţia de preşedinte al României, va candida independent, pentru că este ”nedependent” de formaţiunile politice. ”Eu, când spun că, dacă voi candida, voi candida independent, eu nu spun că... eu sunt mai degrabă nedependent de partide. Nu înseamnă că nu voi lucra cu ele”, susţine el.

”Eu nu mai sunt în niciun fel de pătrăţică politică clasică din România, nu mai sunt, am trecut de acel moment. Eu sunt, în continuare, un om profund social în convingerile mele. Finalitatea politicii şi a tot ce face, şi a businessului este ca oamenii să trăiască mai bine, să fie mai puţină sărăcie. (...)

Sunt lucruri sociale. Cred cu tărie că orice faci are o dimensiune socială. Şi dimensiunea creştină e o dimensiune socială. Convingerile mele economice sunt mult mai liberale, cred că, dacă nu avem sector privat puternic şi să lăsăm antreprenorii să-şi facă treaba, să nu mai schimbi Codul Fiscal odată pe lună că ţi se năzare ţie (...)

Şi da, sunt profund conservator. Este vreo contradicţie, simţiţi în mine că este vreo chestiune electorală ca să fac cu ochiul la PSD sau la liberali sau la cineva? Nici gând! Ăsta sunt eu. Şi marele avantaj şi fericirea pe care o trăiesc este aceea că pot, în sfârşit, să spun cine sunt eu cu adevărat, în ce cred, fără să fiu obligat să mă duc în şablonul unui partid, în nevoile unui partid sau în aşteptările electorale ale unui alt partid. (...)

Ads

De asta cred că şi în sondaje lumea se uită la mine şi la genul ăsta de profil cu mai multă deschidere pentru că simt că, de fapt, nu sunt prizonierul. Eu, când spun că, dacă voi candida, voi candida independent, eu nu spun că... eu sunt mai degrabă nedependent de partide. Nu înseamnă că nu voi lucra cu ele. Voi avea nevoie de majorităţi, de prim-miniştri, de miniştri buni. Nu este niciun fel de supărare acolo şi le respect munca”, a afirmat Mircea Geoană, marţi seară, la Antena 3.

Geoană a spus că, dacă pleacă din funcţia pe care o deţine la NATO şi merge ”la orice alt scaun de putere politică sau în NATO”, se aşază ”în secunda zero pe scaunul de influenţă pe care România îl merită”.

”Eu am fost la partid, ce să mai caut la partid? Eu am spus şi o spun încă o dată: pe toate cifrele, pe toate sondajele, în clipa de faţă un candidat independent care poate să reprezinte întreaga naţiune, nu doar un partid, are o şansă mai mare să câştige prezidenţialele decât un candidat de partid”, a mai spus Geoană.

El este de părere că un candidat comun al celor două mari partide, PNL şi PSD, nu ar schimba fundamental intenţiile de vot ale românilor.

”Nu, pentru că oamenii aleg un personaj politic, ca şi preşedinte, nu un candidat de partid”, a susţinut fostul candidat la preşedinţie.