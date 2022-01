Într-o discuție cu jurnaliștii români, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a oferit câteva detalii de la discuțiile de miercuri dintre NATO-Rusia pe tema situației din Ucraina.

”Am avut un schimb foarte serios, direct și la obiect despre situația din Ucraina și din jurul acesteia și de implicațiile acestei mobilizări de forțe rusești pentru securitatea europeană. Există diferențe semnificative între aliații din NATO și Federația Rusă cu privire la aceste probleme. Diferențele noastre nu vor fi ușor de rezolvat, dar este un semn pozitiv că toți aliații din NATO și Federația Rusă ne-am așezat în jurul aceleiași mese și ne-am angajat în mod real într-un dialog pe subiecte de fond. Azi, Federația Rusă a reiterat propunerile pe care le-a făcut publice în luna decembrie, menite să abordeze preocupările sale de securitate. Acestea includ cereri de oprire a admiterii de noi membri NATO, de retragere a prezenței militare aliate la nivelul anului 1997, în principal de pe teritoriul statelor care au aderat după această dată la Alianță. Am reafirmat cu toată claritatea validitatea politicii ușilor deschise a NATO și am reconfirmat dreptul inalienabil și suveran ca fiecare națiune europeană să-și poată alege propriile aranjamente de securitate. Respingem categoric noțiunea reapariției sferelor de influență în Europa. Am spus clar că nu vom renunța la dreptul și la capacitatea de a ne proteja și de a ne apăra reciproc, inclusiv cu prezență de trupe NATO pe teritoriul statelor din Flancul de Est al Alianței, de la Marea Neagră până la Marea Baltică”, a spus Mircea Geoană, într-o discuție cu jurnaliștii români la finalul negocierilor NATO-Rusia.

Ads

”Un punct extrem de important este că atât Rusia, cât și aliații din NATO am exprimat nevoie reluării acestui dialog. Aliații din NATO sunt gata să se întâlnească din nou cu Federația Rusă, pentru a avea discuții mai detaliate, tematice, cu propuneri concrete pe masă și să căutăm acolo unde există o șansă rezultate constructive”, a conchis Mircea Geoană.

NATO i-a cerut Rusiei ”să detensioneze imediat” situația din jurul Ucrainei și să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a vecinilor săi.

”Aliații și-au exprimat în mod extrem de clar și de neechivoc serioasa îngrijorare cu privire la consolidarea prezenței de trupe rusești în și în jurul Ucrainei. Am cerut Rusiei să detensioneze imediat această situație, să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a vecinilor săi, atât a Ucrainei, cât și a Republicii Moldova și a Georgiei. De asemenea, am cerut Rusiei să se abțină de la poziții de forță, poziții agresive, de intimidare, și de la activități maligne îndreptate împotriva aliaților și care trebuie să țină cont de obligații pe care Federația Rusă și le-a asumat în instanțe internaționale”, a spus Mircea Geoană, într-o discuție cu jurnaliștii români la finalul negocierilor NATO-Rusia.

”Dialogul între NATO și Rusia este, într-adevăr, într-un moment foarte dificil, de aceea și dialogul este foarte necesar. NATO va depune toate eforturile - Secretarul General, eu, noi toți – pentru a găsi o soluție politică pentru calea de urmat”, a spus Mircea Geoană.

Ads