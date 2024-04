Condiția pusă de Geoană pentru a reveni în politică: ”Am să o fac cu toată inima”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat că nu se află în căutarea unui alt job internaţional după o poziţie atât de importantă la NATO.

El a precizat că, ”dacă va fi de pus umărul la reconstrucţia ţării”, o va face cu toată inima.

”Nu sunt în căutarea unui alt job internaţional după o poziţie atât de importantă la NATO. Am făcut 5 ani de zile o muncă, cred eu, bună. În planul meu imediat, nu există o astfel de variantă, nici nu o caut şi nici nu cred că mi-aş dori-o. Deci, dacă va fi de făcut, de pus umărul la reconstrucţia ţării, la renaşterea ţării, am să o fac cu toată inima. Nu mă întorc la ceea ce am făcut în anii precedenţi, pentru că am învăţat politică, am trecut prin multe momente politice mai bune sau mai rele”, a spus Mircea Geoană, într-o intervenţie la Antena 3.

El a subliniat că nu se întoarce ”să rescrie o poveste care deja a fost scrisă.”

”Dacă va fi, va fi un nou capitol, ceva diferit, ceva profund, ceva transformator, ceva care să justifice reîntoarcerea în viaţa publică din România. Dacă acest lucru nu va fi posibil din varii motive, vă daţi seama că după o poziţie la NATO nu duc lipsă de oferte din multe alte zone, din lumea privată, din lumea academică, din lumea universitară. Har Domnului, har Domnului, că nu duc lipsă de variante”, a mai spus Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO a menţionat că ”pentru a reveni în politica românească, pentru a face ceea ce s-a mai întâmplat sau pentru a repeta, reproduce sistemul de acum, nu este interesat”.

”Dacă e să facem ceva, cu toţii trebuie să facem ceva care într-adevăr să ducă România la nivelul următor, la palierul următor, Şi palierul următor este o ţară dezvoltată, democratică, care să poată să îşi vadă şi de securitate naţională, dar şi de bunul trai al oamenilor, şi cei tineri, cu joburi, şi copii de la ţară cu şcoală, şi vârstnicii cu o pensie decentă. Astea sunt lucruri pe care merită să le facem”, a completat oficialul NATO.

