Mircea Geoană va fi viitorul președinte al României?

Vehiculat ca posibil candidat cu șanse reale pentru a câștiga președinția României, Mircea Geoană nu este un neinițiat în jocurile de putere!

În prezent secretar general adjunct al NATO, despre Mircea Geoană se poate spune, cel puțin metaforic, că face parte dintre "arhitecții" Noii Ordini Mondiale!

Ce vrea să spună, însă, Traian Băsescu când declară cu privire la candidatura lui Mircea Geoană la președinția României: "când știi câte belele are pe cap Geoană și toate sunt filmate, trebuie să te gândești de zece ori dacă îl susții"?

Să fie vorba de alte "dosare TOP SECRET" și de înregistrări păstrate cu grijă în "cufărul puterii" pentru un nou șantaj politic?

Potrivit "Open Sources", respectiv, INSCOP Research, "dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, 48% dintre respondenți spun că l-ar vota pe adjunctul secretarului general al NATO"; "dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Mircea Geoană și Nicolae Ciucă, 51,5% dintre români l-ar vota pe adjunctul secretarului general al NATO".

Timpul va demonstra, însă, cât de reale sunt aceste pronosticuri și cât de mult contează sau nu votul românilor!

Mircea Geoană se află pe lista candidaților pentru președinția României, alături de Nicolae Ciucă, general în rezervă și lider PNL, Silviu Predoiu, general în rezervă și fost director SIE, Călin Georgescu, fost înalt funcționar, director general, la organizația Națiunilor Unite, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, posibili alți candidați până la Gabriel Oprea, general în rezervă, fost viceprim-ministru și prim-ministru împuternicit, George Simion, președinte AUR, Eduard Helvig, fost director SRI, doamna Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, Elena Lasconi, lider USR și primar al orașului Câmpulung!

Cine are puterea, dintre toți cei anunțați, să rezolve problemele reale ale românilor, de la sărăcie și corupție până la promiscuitate și anomie socială?

Cine va alunga drogurile din România despre care un ministru în funcție declară că "bătălia cu drogurile este o bătălie pierdută"?

Etichetat drept "omul americanilor", Mircea Geoană a cunoscut afirmarea de sine, dar și eșecul în alegerile prezidențiale din 2009, în turul doi, în fața lui Traian Băsescu, după ce a fost atras în capcana unei întâlniri cu Ovidiu Vântu, cu o seară înainte de dezbaterea finală a alegerilor prezidențiale!

Mircea Geoană prezintă o mapă profesională impresionantă!

Numirea sa în 2019, ca secretar general adjunct al NATO, a întărit și mai mult percepția că Mircea Geoană ar putea fi subordonat intereselor străine, în mod special americanilor, cu atât mai mult cu cât promovarea într-o asemenea funcție se face pe baza testării loialității și a unanimității marilor puteri!

În acest context, cum poate fi explicat faptul că în perioada 1996-2000, Mircea Geoană a fost numit ambasadorul României în Statele Unite, chiar în timpul mandatului președintelui Emil Constantinescu, adversarul politic al președintelui Ion Iliescu și al PSD-ului condus de Adrian Năstase?

Cât de importantă a fost și recomandarea premierului Mugur Isărescu aflat în acel timp la conducerea guvernului României?

Ca place sau nu place, Mircea Geoană a jucat un rol esențial în negocieri și în lobby-ul pentru ca România să devină membru al Alianței Nord-Atlantice, în 2004.

După încheierea misiunii diplomatice, ca ambasador al României în SUA, Mircea Geoană a intrat în politică și a fost ales senator în Parlamentul României. Între 2000 și 2004, a fost ministru de externe al României. Între 2005 și 2010, Mircea Geoană a fost ales președinte al Partidului Social Democrat (PSD).

În 2009, Mircea Geoană a candidat la alegerile prezidențiale din România, ajungând în turul al doilea, unde a fost învins de Traian Băsescu, după cum am precizat!

Potrivit "Open Sources" un rol important în pierderea alegerilor l-ar fi avut serviciile secrete care au furnizat lui Traian Băsescu înregistrarea cu întâlnirea lui Mircea Geoană cu Ovidiu Sorin Vântu!

În perioada în care a fost președinte al Partidului Social Democrat (PSD), Geoană a fost implicat în diverse dispute interne. Una dintre cele mai notabile a fost conflictul cu Victor Ponta, care a dus la pierderea funcției de președinte al partidului în 2010. Mircea Geoană a fost acuzat că nu a reușit să consolideze partidul și că a fost prea influențat de anumite grupuri de interese din interiorul PSD.

În 2011, Geoană a fost suspendat din PSD, după ce a acceptat funcția de președinte al Senatului fără acordul partidului. Aceasta a fost văzută ca o mișcare de sfidare față de conducerea partidului, condusă de Victor Ponta la acea vreme. Suspendarea sa a fost un subiect de mare controversă și a dus la un proces lung și complicat de reconciliere cu partidul.

Mircea Geoană a fost, de asemenea, implicat în diverse controverse legate de declarațiile sale publice. Unele dintre acestea au fost criticate pentru lipsa de claritate sau pentru faptul că au fost considerate nepotrivite în anumite contexte politice și diplomatice.

Aceste controverse au influențat cariera lui Mircea Geoană, dar nu i-au oprit ascensiunea pe scena internațională, culminând cu poziția sa de secretar general adjunct al NATO.

Diplomația poate salva România?

Inteligența președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, abilitatea premierului maghiar Viktor Orban, forța viitorului președinte Donald Trump, grija față de viitorul țării manifestată de înaltul funcționar ONU Călin Georgescu, nu trebuie să lipsească viitorului președinte al României!

Ce îl recomandă pe Mircea Geoană să câștige alegerile prezidențiale?

Dintre faptele care îl pot ajuta pe Mircea Geoană să câștige încrederea alegătorilor pentru funcția de președinte al României, poate fi amintită și susținerea integrării României în NATO și Uniunea Europeană.

Ca ambasador al României în Statele Unite și ca ministru de externe, Mircea Geoană a jucat un rol deosebit în eforturile de aderare, promovând beneficiile securității colective și cooperării economice cu statele occidentale.

Mircea Geoană a promovat o politică de bună vecinătate cu țările din regiunea Mării Negre și Balcani, susținând dialogul și cooperarea regională. A subliniat necesitatea de a construi parteneriate solide pentru a aborda problemele comune, cum ar fi securitatea energetică și combaterea criminalității transfrontaliere.

În calitate de secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană a fost implicat în procesele de modernizare și adaptare ale Alianței. A susținut că NATO trebuie să rămână flexibil și pregătit să răspundă noilor amenințări, inclusiv cele cibernetice și hibride.

Mircea Geoană are o viziune globală, orientată spre consolidarea securității și stabilității României în contextul internațional actual!

În calitate de diplomat și lider politic, Mircea Geoană a fost perceput de opinia publică ca fiind parte din elita politică și economică, ceea ce a dus la critici că ar fi deconectat de la nevoile și preocupările oamenilor de rând.

Scopul scuză mijloacele!

Ca un punct sensibil, chiar vulnerabil, Mircea Geoană dovedește o posibilă "naivitate" în privința unor așa-ziși "aliați" care îi caută prietenia, uitând mult prea ușor cum a fost exilat din politica românească!

Mircea Geoană a fost perceput uneori ca fiind inconstant în pozițiile și deciziile sale politice. Aceasta a dus la critici privind lipsa unei direcții clare și a unei viziuni coerente.

Mircea Geoană a fost adesea criticat și pentru o aparentă lipsă de carismă și de abilitate de a captiva și inspira masele. Stilul său diplomatic și rezervat a fost văzut de unii ca fiind prea tehnocratic și nu suficient de pasional pentru a atrage alegătorii.

Pe cine sperie Mircea Geoană?

Aflat timp de 10 ani la "butoane", Traian Băsescu a fost un om informat, dar și adversarul politic al lui Mircea Geoană, la alegerile prezidențiale din anul 2009.

Ce s-ar fi întâmplat dacă Traian Băsescu pierdea alegerile din anul 2009, în fața lui Mircea Geoană?

Traian Băsescu a ajuns victima propriilor săi "prieteni" pe care i-a avansat la gradul de general și i-a promovat în cele mai înalte funcții ale statului român! De ce l-au abandonat "colaboratorii" fără nicio rușine, a doua zi după ce Traian Băsescu și-a încheiat mandatul de președinte?

Cine a dorit ca Traian Băsescu să fie catalogat "colaborator al securității", după 10 ani în care a deținut puterea supremă în stat, fiindu-i retrase toate privilegiile cuvenite calității de fost președinte?

Puterea nu are miros!

Marcel Ciolacu declara recent că "secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, va candida sigur la președinția României și ar trebui să se ocupe de cele două războaie în desfășurare, nu să lanseze cărți"!

Considerând aceasta, cum poate fi explicată prezența lui Mircea Geoană, alături de Marcel Ciolacu, președintele PSD și de Victor Ponta, cunoscuți drept adversarii săi politici?

Nu cumva Mircea Geoană este atras într-o nouă capcană, similară întâlnirii cu Sorin Ovidiu Vântu, în anul 2009?

Procedând la o analiză sumară a atitudinii manifestate față de adversari, Mircea Geoană a fost acuzat că a subestimat adversarii politici, în special pe Traian Băsescu, ceea ce a contribuit la eșecul său în alegerile prezidențiale din 2009.

Unii critici, inclusiv colaboratori apropiați din PSD, l-au acuzat de naivitate și "lipsă de inspirație" în anumite decizii politice și alianțe.

Vizita la Sorin Ovidiu Vântu, de exemplu, a fost considerată o greșeală strategică majoră, care a fost folosită de Traian Băsescu împotriva sa, în campania electorală din anul 2009!

Cât costă caracterul?

Winston Churchill aprecia că: "nu există prietenii și dușmănii veșnice, ci numai interese veșnice"!

În contextul analizei de intelligence, să fie întâlnirea dintre Mircea Geoană, Marcel Ciolacu și Victor Ponta o nouă dovadă că politica nu implică morală?

Mircea Geoană poate fi președintele de care avem nevoie? Vreau să cred că da, dar ce va face Mircea Geoană cu "statul paralel" și cu "băieții deștepți" de la butoane?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

