Mircea Geoană a vorbit despre viitorul său politic în România: ”Sunt tot mai înclinat să o fac, să revin şi să slujesc ţara mea”

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană a afirmat nu îşi face campanie pe spatele Alianţei Nord- Atlantice. El a mai adăugat că după ce va termina jobul de la NATO se va hotărî, cum este tot mai inclinat să o facă, să revină şi să-şi slujească ţara.

Mircea Geoană a fost întrebat, duminică, la Digi 24, că i se reproşează faptul că foloseşte poziţia de la NATO ca trambulină pentru alegerile prezidenţiale din România.

“Sunt un om care toată viaţa mea mi-am făcut job-ul cu profesionalism şi cu competenţă. Pentru asta am ajuns şi la NATO. Plecasem din politică, nu vreau să mi-aduc aminte cum am plecat din politică, mi-a făcut foarte bine detoxul de la politică. Eu am câştigat poziţia de la NATO pe nume propriu, pe persoană fizică pentru că sunt foarte bun la ceea ce fac şi pentru că lumea mă apreciează, că nu-ţi dă job-ul de pomană. Şi apropo, eu sunt primul din est care ocupa un job de conducere la vârful NATO.

Eu când mă duc şi vorbesc cu oamenii din România şi încerc să-i liniştesc că sunt preocupaţi, din poziţia de la NATO fac campanie sau îmi fac datoria de lider al NATO şi de cetăţean român? Atunci când mă duc şi spun că e nevoie să investim în Armata română, că trebuie să ne facem datoria, este o chestiune de campanie politică sau o obligaţie a unui lider politic care a văzut şi ştie multe în această carieră lungă pe care am avut-o?”, a afirmat Mircea Geoană.

El a adăugat că România are neoie de afirmare euroatlantică.

“Sunt singurul lider politic activ din România care am fost martor ocular şi am contribuit şi la parteneriatul strategic cu Statele Unite, şi la intrarea în NATO, am ridicat steagul României, am încheiat negocierile la UE şi eu am crezut ca mulţi alţii că odată cu integrarea euroatlantică, drumul către prosperitate, respect pentru România şi o viaţă prosperă pentru toţi românii se va întâmpla aproape natural. M-am înşelat. A venit clipa să spunem că România are nevoie de afirmare euroatlantică, trebuie să fim în centrul acestei operaţiuni. Şi n-am să încetez să vorbesc despre ţara mea, pentru ţara mea şi despre valorile occidentale, democraţie, libertate şi domnia legii. Este ceva greşit să vorbeşti despre domnia legii ca valoare fundamentală a NATO atunci când vezi încă prea multă corupţie în ţara ta? Este o problemă politică? Nu. Este o problemă de obligaţie morală şi civică pentru orice om care ţine la ţara lui şi care ţine şi la reputaţia lui”, a mai declarat secretarul general adjunct al NATO.

El a precizat că nu îşi face campanie pe spatele NATO.

“Şi acum vorbim pe un ton puţin mai relaxat. Credeţi că cineva de la NATO stă să intre în jocul acesta penibil pe care unii de acasă încearcă să-l joace pe această zonă? Nu-mi fac campanie pe spatele NATO. Dacă lumea mă apreciază, mă apreciază pentru cine sunt, pentru ceea ce am făcut în viaţa mea şi dacă după ce voi termina job-ul de la NATO am să mă hotărăsc, cum sunt tot mai înclinat să o fac, să revin şi să slujesc ţara mea aşa am făcut-o toată viaţa, acel lucru îl voi face la momentul potrivit, în condiţii perfect transparente şi fără niciun fel de ambiguitate”, a explicat Geoană.

El a fost întrebat din poziţie şi-ar putea servi ţara în continuare.

“Văzând cum merg lucrurile şi înţelegând că există în clipa de faţă o încercare transparentă acestei oligarhii politice să-şi impună viitorul preşedinte şi să-şi perpetueze acest regim politic pentru încă 10 ani de zile. Vorbesc explicit de încă 10 ani de zile cu aceeaşi paradigmă. Eu cred că acest lucru este inacceptabil pentru interesul României. Sunt tot mai înclinat să mă gândesc tot mai serios”, a mai afirmat Mircea Geoană.

Mircea Geoană a mai declarat că a murit de râs după ce i-a arătat cineva o fotografie cu europarlamentarii Mihai Tudose şi Rareş Bogdan împreună.

El a menţionat că „te pufneşte şi râsul dacă n-ar fi vorba de trădarea propriului electorat”.

Mircea Geoană a declarat, duminică, la Digi 24 că actuala clasă politică românească a rămas în urma transformărilor din societate.

“Eu văd un lucru pe care îl simţim cu toţii. Clasa politică românească a rămas în spatele transformării societăţii româneşti. Este un lucru evident. Societatea a avansat. Cu toţi am avansat. Mai repede, mai greu, mai uşor, mai încet. Dar este clar că sistemul nostru politic, clasa noastră politică, a rămas în urma transformărilor din societate. Aceste lucruri sunt agravate şi de metehne mai vechi: nepotism, clientelism, prea multă corupţie şi ăsta e adevărul în continuare. Şi de aceea cred că ceea ce trebuie să spunem este că e nevoie de o refondare importantă a politicului românesc şi automat a statului român. Pentru că atunci când tu constaţi că statul tău nu funcţionează, e disfuncţional, nu peste tot, dar în zone importante, când nu poţi să digitalizezi statul român, nu poţi, nu vrei, nu ştii, este treabă de competenţă, este treabă de incompetenţă, este treabă de...”, a declarat Mircea Geoană.

El consideră că este nevoie de o zguduire zdravănă a sistemului politic românesc.

“Din ce motive nu avansăm? De ce rămânem ultimii în clasamentele PISA? Şi 80% din copiii de la ţară nu iau 5 la simularea de la BAC. Ce fac? Stau şi mă uit şi mă prefac că nu se întâmplă nimic? Deci când spun acest lucru, o spun în sensul că este nevoie de o zguduire zdravână a sistemului politic românesc, că este nevoie de o descătuşare a statului român de aceste influenţe care îl împiedică să-şi facă datoria. Sunt mulţi oameni şi în politică şi în statul român care ar dori să-şi facă treaba şi sunt oameni competenţi şi buni patrioţi. Nu toţi sunt prinşi, dar pentru că această oligarhie politică ne ţine pe toţi prizonieri şi ne ţine în urmă, eu cred că este obligatoriu ca la aceste alegeri, în principiu cele prezidenţiale, sper ca şi la locale, sper ca şi la parlamentare”, a mai afirmat Mircea Geoană.

El a mai declarat că nu înţelege de ce PSD şi PNL au listă comună la alegerile europarlamentare.

“Am intrat într-un scenariu francez, aproape de scenariul preşedintului Macron la primul tur. Pentru prima dată în 35 de ani avem prezidenţiale înainte de parlamentare. Acest lucru va face ca alegerile prezidenţiale să fie cu atât mai importante. Nu ştiu ce i-a determinat să le mute în septembrie, nu ştiu ce i-a determinat să le mute pe locale mai devreme ca să aibă nu ştiu câte mii de primari aleşi coexistând cu cei care poate că nu mai sunt aleşi. Nu înţeleg ca om care a făcut ceva politică ce caută liste comune la europarlamentare, PSD şi PNL, două familii politice diferite. Mi-a arătat cineva o poză, am murit de râs, o poză de la Craiova cu Tudose şi cu Rareş Bogdan în aceeaşi fotografie. Efectiv te pufneşte şi râsul dacă n-ar fi vorba de trădarea propriului electorat”, a menţionat Mircea Geoană.

Întrebat cine îşi trădează electoratul, Geoană a răspuns: “Ce îi împiedică să se ducă cu candidaţi proprii la europarlamentare? De ce ţi-e frică să te duci în faţa oamenilor? Care-i problema? Şi după aia să facă coaliţie şi majorităţi nu-i o problemă. PSD şi PNL au mai făcut majorităţi împreună, nu-i un lucru rău în sine. Dar ideea că practic încerci, parcă dai senzaţia că fugi, ţi-e frică de popor să-ţi dea votul? Ţi-e frică ţie ca lider al unui partid sau altul că dacă nu te legi de celălalt, devii mai vulnerabil? Ce socoteală este asta? Deci eu cred că acest an este un an decisiv pentru viitorul acestei ţări”.