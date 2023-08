Nuntă de 2 milioane de dolari pentru fiica lui Mircea Geoană. Cine a plătit banii FOTO

Ana Maria, fiica lui Mircea Geoană, s-a căsătorit la finalul săptămânii trecute cu iubitul ei, Garrett Cayton, în cadrul unei ceremonii grandioase, care a avut loc la Veneția, în Italia.

După șase ani de relație, cei doi tineri care s-au logodit anul trecut au organizat un eveniment fastuos, suma cheltuită apropiindu-se de două milioane de dolari. Conform surselor cancan.ro, aceasta ar fi fost achitată integral de socrii Anei, familia mirelui fiind recunoscută peste Ocean pentru activitățile filantropice.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei. Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, povestea Ana Maria Geoană anul trecut pentru Ok! Magazine.

Ads