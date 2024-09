Mircea Geoană: „Obligația zero a președintelui este să mențină pacea în România”

„Obligația numărul zero a președintelui este să mențină pacea în România, să asigure independență, suveranitate, integritate teritorială”, a declarat Mircea Geoană, candidat independent la Președinție, joi seară, în emisiunea „Actualitatea” de la B1 TV.

„S-a mai întâmplat ceva în acești ultimii ani de zile, mai ales de la începutul războiului în Ucraina, începutul pandemiei și acestei convulsii la nivel internațional.

Astăzi, președintele are obligația numărul zero să mențină pacea în România, să asigure independență, suveranitate, integritate teritorială. Asta este funcția numărul zero a unui președinte. Numărul zero. Da?

Dar problema este că definiția securitățiii astăzi nu mai este cea doar de militară sau de informații militare sau de natură inteligence”, a spus Mircea Geoană.

El a punctat că la fel de importante sunt și securitatea energetică, cibernetică, agroalimentară, climatică.

„Și atunci, automat, rolul președintelui, fără să interfereze dincolo de limita Constituției cu guvernul, are un rol și o responsabilitate pe ceea ce înseamnă securitatea națională în sens extins”, a punctat candidatul independent la Președinție.

