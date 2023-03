Mandatul secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a fost prelungit cu un an, până în octombrie 2024.

Anunțul a fost făcut vineri, 31 martie, de șeful Alianței, Jens Stoltenberg.

Potrivit mesajului postat pe Twitter de purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, Stoltenberg a luat această decizie în semn de apreciere pentru serviciul său față de Alianță.

”Mircea Geoană a fost un remarcabil secretar general adjunct al NATO și un mare sprijin pentru mine personal într-un moment critic pentru securitatea euro-atlantică. Abilitățile sale politice, expertiza și rezistența sa sub presiune continuă să fie atuuri puternice pentru Alianța noastră transatlantică. În semn de recunoaștere a serviciului său, i-am prelungit mandatul de secretar general adjunct cu un an, până la jumătatea lunii octombrie 2024. Îi mulțumesc lui Mircea pentru dăruire și aștept cu nerăbdare să ne continuăm munca împreună”, a transmis șeful NATO.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg has extended the mandate of Deputy Secretary General @Mircea_Geoana in recognition of his service to the Alliance: pic.twitter.com/SKDqRfSU2b