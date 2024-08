Geoană răspunde atacului venit din Congresul PSD: „Am ascultat fără sonor, chiar și pe Lia Olguța Vasilescu, pe care eu am adus-o în politică”

Mircea Geoană a fost întrebat, duminică seara, 25 august, ce părere are despre congresul PSD de sâmbătă, 24 august, și despre „înțepătura” Liei Olguța Vasilescu la adresa sa. Acesta a răspuns că s-a uitat la congres, dar fără sonor, iar despre primărița de la Craiova, a spus: „Eu am adus-o în politică”.

„Eu ce am simțit la acest congres, fără să intru în detalii, o să mă mai uit mai atent. Am ascultat fără sonor, nici măcar pe Lia Olguța Vasilescu, pe care eu am adus-o în politică, nu am ascultat, o aud la dumneavoastră, am simțit o anumită lipsă de energie și entuziasm”, a declarat Geoană.

Acesta a mai spus că lipsa de energie se citea în „limbajul non-verbal” al publicului venit acolo.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a avut un discurs plin de ironii la adresa contracandidaților lui Marcel Ciolacu la președinție, în cadrul congresului PSD.

Aceasta a spus despre Mircea Geoană că „şi el poate să joace într-un film de acţiune, că ştie ceva bătaie, că a mai luat”.

Ads