Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat duminică seara, 25 august, la Digi24, că nu neagă faptul că a condus un mare partid din România, referindu-se la PSD şi crede că este bine că a făcut politică, pentru că nu poate să vină nimeni la el „să vândă castraveţi la grădinar”.

”Nu neg faptul că am condus un mare partid din România şi am făcut tot ce a depins de mine să îl duc într-o direcţie bună, să îl transform, să îl europenizez. Am făcut şi eu greşelile mele, dar şi înveţi din greşeli. Mircea Geoană din 2024 nu este Mircea Geoană din 2009. Toţi ne schimbăm, toţi învăţăm. Anii de pauză din politică mi-au făcut foarte mult bine, am un detox de la politică, anii de la NATO mi-au făcut foarte bine. (..) După job-ul de la NATO, îţi dai seama cât de importantă este pace, că securitatea nu înseamnă doar armată bună ci şi economie bună, înseamnă societatea care să fie unită şi încrezătoare”, a declarat la Digi24 Mircea Geoană.

El a precizat că ”nu spune că nu a făcut politică”.

”Cred că este bine că am făcut, pentru că nu poate să vină nimeni la mine să vândă castraveţi la grădinar. Şi mai este ceva ce eu ştiu să fac şi am să îl fac dacă va fi situaţia şi românii vor decide în această direcţie, eu ştiu să ţin responsabili liderii politici de ce au promis în faţa poporului. Nu doar ce promit eu (..) dar eu ştiu să îi întreb de sănătate, ştiu ce înseamnă să măsori o politică publică, pentru asta am făcut administraţie publică în Franţa, la şcoli bune, pentru asta m-am dus să învâţ economie şi pentru asta m-am pregătit toată viaţa”, a completat el.

Ads

Întrebat dacă va fi un preşedinte jucător, Geoană a răspuns: ”Nu, voi fi un preşedinte foarte implicat în ceea ce înseamnă un proiect naţional”.

Geoană a mai arătat că ”modul în care funcţionează politicul românesc este practic un obstacol în calea dezvoltării ţării”.

”De aceea este foarte important ă alegem pe cineva care să poată să fie responsabil pentru propriile sale promisiuni şi pentru promisiunile celorlalţi. Pentru că, dacă i-am lua un pic la scuturat, inclusiv la congresele pe care le-au făcut pesediştii, le vor face peneliştii, l-a făcut doamna Lasconi şi ISR. Dacă iei puţin la măsurat performanţă faţă de propriile lor promisiuni, o să vezi că toată lumea cade la extemporal şi rămân corijenţi sau repetenţi. Deci, e nevoie de cineva care să fie implicat, să fie respctuos faţă de Constituţie, să lucreze cu guvernele, să lucreze cu partidele cu vocaţie de guvernare”, a mai declarat Geoană.

Ads