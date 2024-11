Mircea Geoană, despre scandalul cu „mercenarii dezinformării”: „Nu l-am întâlnit, nici troli, nici Tal Hanan, Lasconi a fost intoxicată”

Candidatul independent la funcția de președinte al României, Mircea Geoană, a declarat că Elena Lasconi ar fi putut fi ”intoxicată”, atunci când a lansat informația că el ar fi avut o întâlnire cu Tal Hanan, personaj care ar fi implicat în manipularea alegerilor în peste 30 de țări.

În plus, Mircea Geoană s-a referit, într-un interviu difuzat sâmbătă de Prima TV, la prezența ”reginei contractelor cu statul” – Mihaela Neagu – printre liderii PSD la un eveniment cu susținătorii lui Marcel Ciolacu.

Mircea Geoană a vorbit, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, despre acuzația că s-ar fi întâlnit cu Tal Hanan, liderul ”Team Jorge" – mercenarii dezinformării – o firmă israeliană care s-ar fi implicat contra cost în peste 30 de campanii electorale din întreaga lume.

”Nu l-am întâlnit în viața mea. Nu m-am întâlnit cu el, niște poze aruncate în fața unei clădiri din București...(...) Poate doamna Lasconi a fost într-un fel intoxicată, spunea de jurnaliști, prieteni, după aia ceva dubios. Pentru cineva care a fost, totuși, jurnalist este cel puțin neprofesional să arunci ceva în spațiul public, să faci tam-tam 3 zile. Aoleu, marile dovezi că Geoană s-a întâlnit cu nu știu cine. Nu-l cunosc pe acest domn, nu lucrăm cu acest domn și este efectiv o minciună de campanie”, a declarat Mircea Geoană, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

El susține că premierul Marcel Ciolacu, contracandidatul său din partea PSD, a făcut presiune pe instituțiile statului în ceea ce privește rețeaua de troli.

”Să spună care e (clădirea în care ar funcționa rețeaua de troli – n.r.). N-avem așa ceva, avem o campanie foarte frugală, cu resurse puține. Ați văzut panouri pe autostrăzile României cu mine sau cu cartea mea? Eu cartea mea am făcut-o pe bune și am lansat-o pe bune acum un an de zile, n-avem banii lor”, a mai afirmat Geoană.

Întrebat, de asemenea, dacă a fost contactat de vreo instituție a statului și dacă s-a demarat vreo anchetă, Geoană a subliniat că ”este o perdea de fum”.

”Nu, este efectiv o perdea de fum. Și dacă minți suficient de strășnic și repeți suficient de des, acea minciună începe să capete un grad de credibilitate. Încă o dată, ca să fie clar, nu-l cunosc, nu l-am întâlnit, nici troli, nici Tal Hanan, nu asta e campania noastră”, a declarat Geoană.

De asemenea, Mircea Geoană a fost întrebat despre prezența ”reginei contractelor cu statul” – Mihaela Neagu – printre liderii PSD la un eveniment cu susținătorii lui Marcel Ciolacu. Mihaela Neagu a stat, potrivit imaginilor transmise în direct de Antena 3, în primul rând, între Sorin Grindeanu și Paul Stănescu, alături de care se mai aflau Lia Olguța Vasilescu și Mihai Tudose.

Mircea Geoană a afirmat că printre invitați se mai poate strecura cineva, dar nu în primul rând, printre liderii partidului.

”Nu cred că poți să controlezi pe fiecare. Până la urmă se poate întâmpla. (...) E posibil ca la o mulțime de oameni să se mai strecoare cineva. Dar să stea în primul rând, să stea între principalii lideri ai partidului și după aia să se uite unul la altul, să spună cine a întâlnit-o. Păi fiecare dintre dânșii a avut contracte cu firma doamnei respective (...) Dacă s-a așezat fără să fie perturbată în primul rând, înseamnă că atât de multă influență are, cât oamenii ăia i-au făcut un loc (...) Între liderii PSD-ului nu se așează oricine. Undeva în spatele ultimului rând, probabil că cineva s-ar fi strecurat”, a afirmat Mircea Geoană.

