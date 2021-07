Liberalul Mircea Hava, mesaj pentru primarii PNL in contextul luptei dintre Citu si Orban: "Cine tranzactioneaza voturile oamenilor n-are ce cauta cu tricolorul peste haina"

"Repulsia oamenilor fata de "combinatorii" de profesie nu trece cu niciun detergent politic"

Hava le mentioneaza edililor sa nu se lase ademeniti de promisiunea alocarilor de bani si spune ca alegerile interne ale liberalilor aduc si "elemente caragialiene".Mircea Hava, primar in Alba Iulia si candidat, la randul sau, pentru sefia filialei Alba, recunoaste ca alegerile interne din PNL scoate in evidente elemente "neobisnuite", in timp ce opozitia priveste "cu incantare".Liberalul mai noteaza ca aceasta este singura perioada in care politicienii de la centru sunt la cheremul celor alesi prin vot direct."Ne place sau nu, alegerile interne in PNL aduc tot mai multe elemente de scena neobisnuit de stridente, caragialiene, la care romanii privesc cu stupoare, iar opozantii politicii ghemuiti in fotolii, cu incantare.In tot tabloul asta, de fapt, cei care conteaza, soldatii oricui merita sau doar viseaza la o functie in partid , sunt primarii. Si delegatiile locale care se deplaseaza la congrese. E singura perioada in care, practic, politicienii de la centru si din resedintele de judet par sa fie la cheremul celor alesi prin vot direct", noteaza Mircea Hava pe Facebook Hava a mai subliniat ca relatia cu punctul din care se impart banii publici este importanta, insa noteaza ca in Alba "nu ne-am lasat niciodata furati de mirajul unor depese cu promisiuni si n-am fugir niciodata dupa fenta facuta de x sau y in meciuri politice".Potrivit politicianului, cetatenii ar trebui sa fie pe primul loc si le transmite primarilor sa nu se lase ademeniti de promisiunea banilor de la centru."Niciun coleg nu trebuie sa traiasca cu iluzia, in aceste alegeri interne, ca a fost votat in sediul din Modrogan, la recomandarile cuiva de la centru, in sediul Guvernului ori Parlamentului. Primarul e ales de oameni si obligat, moral si contractual, sa lucreze pentru ei. Banii cu care dezvoltam sunt ai comunitatilor si se intorc la noi intr-un circuit garantat de lege nu de cine-si imagineaza ca sta cu mana pe robinet. Sau vin de la Uniunea Europeana, unde tot noi contribuim. Cine isi inchipuie ca tranzactioneaza voturile oamenilor, lasandu-se ademenit cu promisiunile unor alocari de bani sau se teme de amenintari, n-are ce cauta cu tricolorul peste haina.Si ce nu mai trebuie sa uite primarii e ca mandatele se duc, inevitabil, in ani, insa repulsia oamenilor fata de "combinatorii" de profesie nu trece cu niciun detergent politic", a conchis Hava.Pana in prezent, filiala PNL Alba nu a anuntat pe cine sustine in cursa dintre Florin Citu si Ludovic Orban pentru sefia partidului.