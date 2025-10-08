Mircea Lucescu a dat de pământ și cu Federația: "Amicalul ăsta încurcă tare!"

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că meciul amical cu Moldova îi încurcă planurile în perspectiva pregătirii partidei cu Austria, de duminică, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Declarațiile selecționerului, care pune la îndoială utilitatea meciului, reprezintă practic un atac la conducerea FRF, care a antamat acest meci.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională din Capitală.

"De ajutat nu știu cât mă ajută meciul cu Moldova, poate doar să dăm posibilitatea anumitor jucători să evolueze. Pentru că dacă ne gândim la meciul de duminică, cu jucători care evoluează pe un teren foarte greu, nu poți spune că pot fi recuperați. Deci, încurcă foarte tare. Cei care vor evolua cu Austria eu trebuie să îi las deoparte, pentru a fi proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm de mult. Dacă eu nu le dau posibilitatea să joace în acest meci amical, de ce s-a mai făcut? Ce fac, îi introduc direct în meciul cu Austria? Meciurile oficiale sunt extrem, extrem de importante", a declarat Lucescu.

Tehnicianul se așteaptă la o partidă dificilă cu reprezentativa Moldovei, în ciuda faptului că aceasta a fost învinsă în preliminariile CM 2026 cu 11-1 de Norvegia, la începutul lunii septembrie: "Niciun meci nu seamănă cu altul. Vă spun eu că va fi un meci foarte greu cu Moldova. Vă spun, eu i-am văzut jucând și cu Italia, puteau să câștige meciul, nu e o echipă chiar așa... Deci, nu putem să intrăm în teren cu ideea că gata câștigăm meciul".

Mircea Lucescu a precizat că echipa națională a României este total schimbată față de cea prezentă la EURO 2024, foarte mulți jucători lipsind în ultima perioadă din cauza unor accidentări.

''Noi greșim un lucru, tot vorbim despre echipa care a fost la EURO, dar 16 jucători din lotul acela nu vor mai juca. Unii sunt cu accidentări pe o perioadă foarte lungă, alții care au jucat mai puțin din diverse motive. Asta este situația. Și jucăm cu echipe precum Austria, care de șapte ani nu a schimbat lotul, au crescut, au ajuns în campionatul Germaniei și joacă permanent acolo. Trebuie să punem puțin lucrurile la punct, sunt jucători care au lipsit o lungă perioadă, Drăgușin, Moruțan, Racovițan, Olaru, Mihăilă, Screciu, Coman, Cicâldău. Apoi au fost jucători cu accidentări repetate, Bîrligea, Drăguș, Ianis Hagi, Bancu, Șut. Ãsta este lotul. Dacă dintr-un campionat, ai 40 de jucători la dispoziție și din ei se duc 16, e foarte greu'', a afirmat acesta.

''Acum începem să facem o reconsiderare a prezenței la echipa națională, începem să construim o echipă și pentru viitor, pentru că nu știi cum se întorc jucătorii după accidentări foarte lungi, cu genunchii paradiți. Cineva trebuie să facă asta, este absolut necesar. Lumea trebuie să înțeleagă, pentru că dacă noi creăm această atmosferă că suntem cei mai mari din lume și suntem aceiași care am fost acum un an de zile, trebuie spus că nu mai suntem aceiași, fotbalul se schimbă permanent. Dacă nu înțelegem bine contextul putem spune că unul sau altul e de vină și am terminat.

O echipă națională se construiește cu mare dificultate și cu contribuția jucătorilor. Starea lor emoțională și fizică contează enorm, pentru a crea o echipă națională puternică. Nu se mai pune problema de antrenor aici. Este doar un selecționer, l-ai luat pe ăla sau pe ăla, gândind cum poți să îi asamblezi, să formeze o echipă puternică și omogenă. Apoi vin ei cu dorința lor. A fost un an foarte dificil din acest punct de vedere și cu toate astea nu am avut nicio echipă care să ne fie superioară.

Ne-am bătut singuri în Austria. În rest meciul a fost echilibrat din toate punctele de vedere. De asta chiar îmi doresc foarte mult să batem Austria. Din păcate, am făcut un regres, un pas înapoi la meciul cu Cipru, am jucat așa cum nu trebuia și am pierdut puncte", a completat selecționerul.

