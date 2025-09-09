Lucescu, atacant frontal! "Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate"

Mircea Lucescu e tot mai contestat, după debutul slab din preliminariile pentru Cupa Mondială și eșecul contra Canadei.

Mircea Lucescu a intrat din nou în colimatorul lui Radu Banciu, după ce selecționerul a afirmat că naționala României a jucat bine împotriva Canadei, cu excepția celor trei goluri primite.

”Il Luce are aceeași mentalitate, de om învechit, venit dintr-o lume care trebuia să dispară de mult și care ne zicea că, dacă scoatem cele trei goluri ale canadienilor... El a vrut să spună că în naționala Canadei erau numai negri și străini, dar nu i-a venit cum să spună. S-a bâlbâit până a spus că numai canadieni nu erau acolo.

Tot teoria omului de pe vremuri, a securistului. Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate, aceleași metehne. Dovadă că omul nu se schimbă, indiferent de câte șanse i-ai dat, el rămâne la fel. A spus aceeași tâmpenie că erau niște negri, veniți de prin toată Africa și de aceea l-au bătut pe el. Dacă nu știe istorie...”, au fost remarcile lui Radu Banciu, în emisiunea pe care o prezintă la iAMsport.ro.

Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Înaintea partidei de marți, naționala României a jucat un meci amical cu Canada, pierdut, scor 0-3.

