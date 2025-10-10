Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 09:40
Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori
Mircea Lucescu FOTO Hepta

Un moment neașteptat a avut loc după amicalul România – Moldova 2-1, disputat pe Arena Națională.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a întrerupt conferința de presă a omologului său de la naționala Moldovei, Lilian Popescu, pentru a-l felicita public pentru jocul echipei sale.

Lucescu a intrat în sala de conferințe chiar în momentul în care Popescu își încheia discursul și i-a adresat cuvinte de apreciere, repetând de trei ori același cuvânt: „Bravo”.

„Bravo, bravo! Am văzut o echipă foarte bună! Bravo. O echipă care a făcut 3-2 cu Polonia, egal cu Cehia, 1-1 cu Austria. E o echipă bună, agresivă, foarte bine organizată. Baftă!”, a spus „Il Luce”, vizibil impresionat.

Lilian Popescu: „România a fost cu gândul la Austria”

Selecționerul Moldovei, Lilian Popescu, a recunoscut superioritatea României, dar a sugerat că tricolorii au tratat partida cu o doză de rezervă, având în minte meciul decisiv cu Austria.

„Cred că România a fost mai mult cu gândul la meciul cu Austria decât la noi. Chiar dacă a fost un meci între frați, jucătorii au luptat pe teren. E prietenie, dar la fotbal sunt orgolii”, a declarat Popescu.

„Le doresc baftă multă cu Austria, e un meci crucial pentru calificare. Doamne-ajută să se califice. Noi sperăm să părăsim ultima poziție din clasamentul grupei”, a mai adăugat selecționerul Moldovei.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
#mircea lucescu, #lilian popescu, #antrenor republicA MOLDOVA, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
