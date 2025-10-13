Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a afirmat, duminică seara, după victoria cu Austria, scor 1-0, pe Arena Națională, din preliminariile CM 2026, că este meritul lui pentru victorie.

"Cum adică dacă e și victoria mea? E în primul rând victoria mea! Pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie. Și pe urmă e victoria lor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase. Am avut 4 ședințe de pregătire cu ei. Le-am spus întotdeauna că nu au nevoie de picioarele lor, ci de mintea lor. Dacă mintea lor e în regulă, putem bate pe oricine. Eu nu sunt aici doar să pun 11 jucători pe tablă.

Dacă jucătorii au jucat pentru mine? E posibil, dar e normal asta. Au jucat, în primul rând, pentru ei și pentru țară. Le-am zis că meciul nu mă interesează pentru calificare, ci pentru orgoliul național la tot raportul nostru cu Austria. Le-am zis să demonstreze pe teren că sunt mai buni și că nu sunt la coada Europei. E foarte important și aspectul ăsta economic, social, politic. N-am văzut niciodată echipa națională să joace cu avântul cu care au jucat ei. Senzaționali! Și merită toate felicitările", a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă.

Selecționerul României a precizat că nu a luat încă o decizie în ceea ce privește continuarea sa la cârma echipei naționale, spunând că dacă nu va obține calificarea direct va lăsa pe altcineva pe banca tehnică pentru baraj.

'O să vedem. Eu am încercat să-mi fac datoria. Eu am promis, dacă nu obțin calificarea, las pe altcineva să joace barajul. Dar până atunci eu trebuie să construiesc o echipă de baraj', a mai spus Lucescu.

Următoarea partidă a tricolorilor se va disputa pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

