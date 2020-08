Doi jucatori au fost testati pozitiv cu COVID 19 la echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev

Mai intai a fost diagnosticat Rusin, dupa ce a prezentat simptome. Vantukh, colegul de camera al lui Rusin la baza de pregatire a clubului, a fost si el apoi testat pozitiv.Toti ceilalti fotbalisti au fost testati de urgenta, iar in cazul lor rezultatele au fost negative.Cei doi jucatori contaminati sunt izolati de echipa si vor ramane doua saptamani in carantina.Antrenamentele continua normal, iar echipa medicala a cluubului monitorizeaza sanatatea jucatorilor si stafului tehnic, a precizat Dinamo Kiev.Si la juniorii de la Dinamo Kiev s-a descoperit un caz de coronavirus. Este vorba de un jucator din grupa 2006. Toata grupa este in carantina pentru doua saptamani.